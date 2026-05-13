2026年5月13日のヘッドラインニュース
任天堂とイルミネーション共同制作の3Dアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、2026年5月12日(火)時点で日本での興行収入が60億円を突破しました。この成績は、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中とのこと。
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公式サイト
https://mario-movie.jp/
また、海外では7週目を迎える中で、インターナショナルの累計興行で5億2875万8000ドル(約833億5870万円)を突破。ワールドワイドにおいては、累計興行成績が9億4136万2225ドル(約1484億575万円)と、9億ドル突破を記録しています。
© 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
28年の時を超えて「グラディウスIII」の処理落ちを修正したところ攻略不可能レベルに難度が爆上がり - GIGAZINE
価格が99.99％下落した仮想通貨の「Terra(LUNA)」に一体何があったのか - GIGAZINE
火星で発見された扉型の穴がまるでSF映画だと話題に - GIGAZINE
「平均より長時間ゲームをプレイしている子どもは知能が高くなる」という研究結果 - GIGAZINE
南極で見つかった未踏の世界最高峰「狂気山脈」に挑む登山家たちの姿を描くアニメ「狂気山脈 ネイキッド・ピーク」はどのように作られているのか原作者・まだら牛が語る - GIGAZINE
Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力 - GIGAZINE
F1史上初の6輪車「タイレルP34」・全長3mの「アンドロメダ級」・自衛隊「16式機動戦闘車」など第56回静岡ホビーショーを彩ったアイテムいろいろ - GIGAZINE
ジブリ新作「コクリコ坂から」キャスト決定、メインキャストに長澤まさみと岡田准一を起用 - GIGAZINE
餃子なのに餃子だとはとても思えない「銀魂 in ナムコ・ナンジャタウン」全41種フードメニューに挑戦 - GIGAZINE
多彩な変形が楽しめるギミック感満載の「1/60 完全変形VF-19改 ファイヤーバルキリー」、「完全変形SDF-1マクロス」も - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
素直〜 pic.twitter.com/NEowBCGkre— 矢罰忍者(5G) (@inopu) 2026年5月13日
ポテチこれでいい。 pic.twitter.com/iwUZoKDIgn— 村本章憲 Stamp CEO (@1amageek) 2026年5月12日
パッケージを透明にできない理由はわかってる。 pic.twitter.com/VJyeOjmSga— 村本章憲 Stamp CEO (@1amageek) 2026年5月12日
横によけた生ゴミが奇跡的にオシャレな感じになってて思わず写真撮ってしまった— たかせうみ(Umi Takase) (@TakaSe519) 2026年5月12日
(小松菜とミントです) pic.twitter.com/9wjDDlwRDz
色選択のところも全部違うのやばいww愛おしすぎる https://t.co/YBNbeYQwTv pic.twitter.com/QflB8FYKRr— かぼ (@Bj2zH2) 2026年5月8日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
北海道 別海町 同じ日に「夏日」と「冬日」の両方を観測 | NHKニュース | 北海道、気象
財務省・私大250校削減案を10の論点から検証（石渡嶺司） - エキスパート - Yahoo!ニュース
1.0%の微細粗さで空気抵抗43.6%低減を世界で... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
【プレスリリース】体内のアミノ酸代謝がホルモン分泌を調節する〜飢餓に適応するための臓器間フィードバック機構の発⾒〜 | 国立大学法人群馬大学
世界初の筋層構造まで再現した開胸トレーニング用胸壁モデルの開発 | 神戸大学ニュースサイト
【研究成果】ヘルペスウイルスの病態の違いを生む仕組みを発見 抗ウイルス因子APOBEC3から逃れる力が病態の違いを左右する | 広島大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市首相「日本として恥ずかしい」 消費税率変更のレジ改修で：時事ドットコム
韓国検察、日本人男性を在宅起訴 中国人観光客の女性に放尿 | 毎日新聞
対ロ接近、広がる波紋 官房長官「訪問団」否定も水面下で企業に要請：北海道新聞デジタル
高市総理「日本として恥ずかしい」 消費税率変更レジ改修めぐり
内閣法制局長官が冤罪加害者の一人との話題|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所
小学生女児ら10人に性的暴行、30歳男に2審も無期判決 大阪高裁 - 産経ニュース
グラングリーン大阪「うめきたの森」26年11月に前倒し開園、駅前に滝 | 日経クロステック（xTECH）
(PDFファイル)中東情勢の影響による一部商品仕様見直しのお知らせ｜カルビー株式会社
【独自】カルビー「ポテトチップス」 “うすしお”や“コンソメ”などパッケージが白黒に 25日以降出荷分から｜FNNプライムオンライン
カルビー 一部商品パッケージ 白黒の2色に変更 中東情勢の影響 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、企業・経営、イラン情勢
カルビー、ポテトチップスなど白黒包装に インク不足で伊藤ハムも検討 - 日本経済新聞
【速報】ミレービスケット、ナフサ不足で生産停止|47NEWS（よんななニュース）
カゴメもケチャップの包装変更を予定か “トマトのイラスト減らす”など検討 中東情勢受け（2026年5月13日掲載）｜日テレNEWS NNN
【独自】「ミレービスケット」生産停止 高知名物、ナフサ不足で一部商品|47NEWS（よんななニュース）
ナフサ不足がエアコンにも影響 メーカーから入荷遅延の連絡 廃業決める工事業者も
高市首相 衆院選などで陣営が中傷動画投稿の報道を改めて否定 | NHKニュース | 国会、衆議院選挙、IT・ネット
自民、国旗損壊罪に罰則設ける方針確認 処罰対象など検討本格化へ [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
スターマー英首相、統一地方選惨敗を受け「有権者の声に耳を傾ける」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「人生どうでもよくなった」ATMから1億円超窃盗疑い ALSOKグループ元警備員逮捕 - 産経ニュース
日本企業の資産守るため政府職員をロシアに派遣へ 制裁は継続 木原官房長官 | NHKニュース | 経済産業省、ロシア、高市内閣
原油巡りインサイダー疑惑が浮上 トランプ氏発表前に取引が急増|47NEWS（よんななニュース）
《辺野古転覆事故》抗議船代表の講演内容めぐり主催の琉球新報社が「内部から情報が漏れた可能性」と参加者にメール “被害者”であるかのような姿勢に批判も｜NEWSポストセブン
「指名者への忠義は許される」トランプ氏、最高裁判事に圧力 出生地主義制限めぐり 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
金のトランプ像は「金の子牛」ではない 米牧師、偶像崇拝を否定 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
イランがホルムズ海峡の通行料徴収機関を設置、専門誌報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
銀行ＡＴＭから１億３５００万円盗んだ疑い、ＡＬＳＯＫグループ会社の元社員逮捕…業務中に複数回にわたり : 読売新聞
2015年の研修旅行｜辺野古ボート転覆事故遺族メモ
米国民の77％、トランプ氏の政策で生活費が上がった CNN世論調査 - CNN.co.jp
エンジンオイル入荷なし 異例の事態に自動車整備工場「修理ができない」
首相、中傷動画報道を改めて否定 秘書の通信記録「確認できず」 | 毎日新聞
イスラエルによるパレスチナ人被拘禁者への性暴力「横行」、男性も被害 米紙報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
元FBI長官、トランプ氏は「頭がおかしい」 真夜中の陰謀論連投は「狂気じみている」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
OECD「消費税18%まで段階引き上げを」 対日審査、高齢化対応促す - 日本経済新聞
安保理の拒否権制限、アフリカ11か国が新たに支持 主導国の仏発表 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、「米国民の経済状況は考えていない」 イランとの交渉で - CNN.co.jp
国民の情報、目的外使用が認められるケースも 「国家情報会議」審議で政府側「収集に法令上の制約はない」：東京新聞デジタル
トランプ氏、SNSで陰謀論連投 真夜中から3時間 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
維新・藤田文武氏のX引用し「刺されないように」 しんぶん赤旗記者を脅迫…容疑の50代男を書類送検へ：東京新聞デジタル
ニデック、1000件超で品質不正疑い 顧客に無断で設計変更、調査委立ち上げへ - 日本経済新聞
「現代刑法学に逆行」 専門家が語る国旗損壊罪の問題点とは？ | 毎日新聞
石油供給不安、医療現場を直撃 手袋足らず買い物袋で代用「医療の質が落ちかねない」 - 産経ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
バナナおいしいね。 pic.twitter.com/rn4QJJprMC— おーあ (@kanazawakitecho) 2026年5月11日
ベアードバクのバナナもぐもぐの一部始終動画です。#横浜市立金沢動物園 pic.twitter.com/p5nbgqMHk3— おーあ (@kanazawakitecho) 2026年5月12日
まる見えやってて、イランで14だか15だかのお兄ちゃんが12歳の妹が37歳の叔父（義理の兄）と再婚するのを（村じゅうが敵なのに）一生懸命止めてて偉すぎる…— ぴん@暑いし寒い😌🎉💪🦁🐰/🐓🥴 (@l0vekatu) 2026年5月11日
「相手37歳ですよ？おかしいですよ妹は12歳なのに」って言ってて、村じゅうの大人が12〜13の子どもを嫁がせようとする異常空間で1人だけまとも
アラビア語で「日本には親と子が一緒に入浴する気持ち悪い習慣がある」— tagame＠沼の底から (@tagame) 2026年5月11日
ってツイートされてたけど、
気持ち悪いの基準ってそれぞれだよね。
私はムスリムの
「ムハンマドが53歳で9歳の妻と関係を持ったのを見習って、9歳の妻と結婚しよう」って感覚がめちゃめちゃ気持ち悪い。 pic.twitter.com/k8vk5xC0ir
なんか体調悪いな🤧熱測るか— 色葉おりん🥷💙ずんだ同人ゲームズ (@orinorin3) 2026年5月11日
38.0度！お客さん所行ってる場合じゃねぇ！！帰ろう...🚙
👮『すいませーん、今の所一時停止でして』
ん...俺今止まったよね？体調悪くてわかんねぇ...
お『止まったと思うんですけどドライブレコーダー見ていいですか？』…
元自衛官→警察官に転身するも苦戦する人が何人も...その原因は自衛隊と警察の教育の違いにありそう「出来ない含め、適性が無い者は排除する」 - Togetter
同志社国際の生徒が告発「生徒に不屈丸を操縦させていた」「飲酒か薬物か様子がおかしい」「不屈の船長死んじゃったｗと笑いながら話しかけてきた」 - posfie
米国がUFO資料を公開していたけど一番驚いたのはこの資料を取り扱うのが「全領域異常解決局」という未確認国家運営の特殊機関であることだった - Togetter
東アジアの猫ブーム、犬よりも人気上昇の中国や韓国と日本の共通点とは(1/2) - CNN.co.jp
「もう国語なんて科目やめちゃえばいいのに」高校国語で再び小説を重視する傾向に向けた過激な反論…かと思いきやかえって国語の勉強の大切さを実感させられることに - Togetter
不合格になった大学へ得点開示をしたら二次試験の英語だけ０点...問い合わせてみたら受験番号の書き間違いが発覚「可哀想だとは思うけど」 - Togetter
「本当に誠実でいい人だけど辛すぎる」 好きな子に告白したら軽くあしらわれたけど、後日その子が「不誠実だった」と前置きして真剣にもう一回断ってきた - Togetter
詳しくないなりに疑問なのだけど、日本で「魚の腹に香草とかを詰めて香りを移して臭みを消す伝統料理」って思いつかない 何かある？ - Togetter
部下を全員休職か退職に追い込む上司がいた 段階を踏まずに仕事を振り、わざとキャパオーバーの仕事をやらせて人を試すスタイルだった - Togetter
娘の部活で貸切バスの利用が増え、部費が足りず都度2千円徴収するのが続いた時、文句を言う人もいたが「今回のバス代は私が寄付します」と20万払った保護者がいて、それ以降文句は0に - Togetter
創業者も反応「こうやって理念が継承されていること」店舗数が100を越えるほど病院内のカフェにタリーズが多い理由を分析した記事に反響 - Togetter
ドイツ人、オランダ人、スペイン人とかと英語で会話する時は、ほとんど問題なく何を言っているのか理解できるが、アメリカ人、イギリス人、オーストラリア人の英語はめっちゃ分かりづらい - Togetter
外国の友人「団子には何をトッピングするの？」私『醤油、味噌、あんこ、きなこ、ずんだ…』友人「原材料は何？」私『(ほぼ)全部ソイ』友人「日本は狂ってるよ！！」 - Togetter
大学のグループワークの授業で、再履修組がお題の答えを知っていて無双していたが、それを見た講師がブチギレて、10分ぐらい再履修組を名指しで人格否定してた - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
とほほのClaude Code入門 - とほほのWWW入門
【藤本健のDigital Audio Laboratory】ユニークなシンセ技術が続々！世界最大級の電子楽器展示会「SUPERBOOTH」に行ってきた-AV Watch
「食べログ」カカクコム、欧州ファンドの買収賛同 LINEヤフーも提案 - 日本経済新聞
OpenAI Privacy Filter を pre-commit フックに入れて個人情報のコミットを防ぐ
NTTデータグループの2025年度連結業績は増収増益、売上高5兆円・受注高6兆円を突破し過去最高を更新 - クラウド Watch
Google親会社、初の円建て社債発行へ AI投資へ数千億円規模か - 日本経済新聞
失敗した「国策」 BS4Kから全民放キー局が撤退した訳とは | 毎日新聞
日常の仕事をほぼAI経由でどう回しているか、またはやりたいことを全部持って行かれる為の備忘録｜cuon
書籍のOCRにLLMを組み合わせることで精度を上げるだけでなく文書構造や図も表現した記録
はてなブログでは読まれない。について。 - てのひらを、かえして
引っ越してネット回線を引こうとしたら何ヶ月も進捗がなく、業者の回答も微妙なので自分で他所に問い合わせたら怖いことになった→企業体質や組織の問題？ - Togetter
ナガミヒナゲシは毒? 危険? ネットの言説を専門家やんわり否定：朝日新聞
“上手に撮りたい”人を後押し 新機能AIカメラアシスタントで狙い通りの撮影が可能な『Xperia 1 VIII』発売 | ニュースリリース | ソニー
Claude Code にAWSのコスト調査をさせたら数千万円分の改善ポイントが見つかった
移住先の町が「フレッツ光」提供エリア外でした……光ネット回線はケーブルテレビ一択【奥川浩彦の「岐阜の山奥に移住しました」第10回】 - INTERNET Watch
「フリーソフト開発は修行です」 DTM文化を支えたMIDIシーケンサー「Domino」を作った理由【フォーカス】 - レバテックLAB
中期経営戦略「Power-to-Connect 2028」を策定 | KDDI News Room
KDDI、1.2兆円投資の日本列島「デジタルベルト構想」 - Impress Watch
BeRealで炎上中の西日本シティ銀行、スマホ持ち込み禁止に→「0か100しかないんか」という声もあれば「今まで持ち込めてたことにびっくり」という声もあり、反応分かれる - Togetter
手を動かして学ぶ Claude Code 入門ワークショップを公開しました〜！
Samsung製SSDが度重なる急騰で累積値上がり率300％超へ、「9100 PRO」8TBモデルは複数ショップで約55万円に [5月前半のSSD価格] - AKIBA PC Hotline!
Amazon、Kindle Scribe初のカラーディスプレイ搭載「Kindle Scribe Colorsoft」など新「Kindle Scribeシリーズ」を日本で発売 - About Amazon Japan
人々はなぜ「ジオ展」に集うのか――内閣府も初出展、地図と地理空間情報の展示会イベントが今年も大いに盛り上がった【地図と位置情報】 - INTERNET Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
仙界一の天才ミロク、 pic.twitter.com/bQ90e6QOsh— 遙原いろり (@irori_halkahala) 2026年5月11日
ダイソーの100円PCゲームをコンプした猛者が現る「こんなに種類あったんだ」「SteamかSwitchで出してくれ」 - Togetter
大友しゅうま先生によるゲーム紹介マンガ「ほの暮しの庭」、まさに日本一ソフトウェア過ぎる邪悪な"どうぶつの森"で面白そう - Togetter
黒板記入時の文字位置ずれ抑制システム - ニコニコ動画
「さっきから私の胸ばっかり見てるよね？」【VOICeVI劇場】 - ニコニコ動画
#関西コミティア76 カタログ『ティアズマガジンかんさい76』の事前通信販売が完売しました。— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月13日
ご利用ありがとうございました。
【まだある！カタログの事前入手方法】
・メロンブックスの店頭在庫（数量限定）
・5月16日(土)14時00分～16時00分の設営ボランティアに参加する https://t.co/f3wHt9cP3e
【宅配搬入・発送最終日です】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月13日
#関西コミティア76 への宅配搬入物がある方は
【本日中】にヤマト運輸へ引き渡しをおこなってください
全ての宅配搬入物に搬入シートをはがれぬよう貼り付けてください
発送期間後5月14日以降の発送は、不着や行方不明の原因となりますので、おやめください https://t.co/DTrYuHvRrZ
【追加イス】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月12日
5月17日当日朝、数量限定にて追加可能です
対象者：追加イス【無】で申し込んだ方
もちもの：サークル参加案内書
（サークル参加申込時の追加イス数を書面で確認するため）
販売場所：本部横追加イス販売スペース
価格：1脚500円（数量限定）
共用スペースに注意しながら座りましょう
#関西コミティア では新刊見本誌の提出をお願いしています— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月12日
【提出方法】
・1冊につき見本誌シール1枚を表４に貼付
（不足分は本部でゲット）
・1号館の見本誌スペースに行く
・「あなたの本にはR18表現がありますか？」
『はい』→R18専用机に置く
『いいえ』→自分のスペースブロックの机に置く pic.twitter.com/Z0Nelw1T8e
#関西コミティア76 当日の撤収お手伝いを大募集— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月12日
【カンタン撤収お手伝いのやりかた】
・机を『天板を上』にして畳む
・イスを畳む
・畳んだ机や椅子を所定の位置に運ぶ
早退時にも、使用したイスを畳んでいただくと助かります
※監視付き荷物置きあり
※作業用軍手は本部にて貸与可能
マインクラフト ライブ TwitchCon 公式トレーラー 2026年5月 - YouTube
Nintendo Switch 2『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』ModHub 実装トレーラー - YouTube
【崩壊：スターレイル】永遠に続く虚構 | はなこんの大冒険 - YouTube
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - ストーリートレーラー - YouTube
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - 高橋陽一先生スペシャルインタビュー ワールドユースエディション - YouTube
インディ・ジョーンズ/大いなる円環™ - Nintendo Switch™ 2 ローンチトレーラー - YouTube
『BrokenLore : DON'T LIE』 | 「パラノイア」予告編 - YouTube
『ゼルダ無双 封印戦記』ミネル ショートトレーラー - YouTube
TVアニメ『マリッジトキシン』ノンクレジットエンディング 嬉野シオリVer.｜AKASAKI「シャケナベイベー」 - YouTube
日本周辺の海底を「マインクラフト」の世界で再現～「日本の海」をもっと身近に～ | 海上保安庁
アニメ化されると原作の休載が増える現象はなぜ頻発するのか…作者のオーバーワークやモチベ低下などが考えられる？「原作至上主義者的にはアニメ化はデメリット」 - Togetter
大野雄二 逝去のお知らせ
弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が
2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました
享年84歳でした
【 訃報 】作曲家・大野雄二さん 死去 「ルパン三世」の音楽など手掛ける（発表全文） | TBS NEWS DIG
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
フィギュア坂本花織「結婚いたしました、えへへ」引退記者会見【一問一答】「やりきった」競技人生語る : 読売新聞 https://t.co/TgU77ckXm1 #結婚発表 pic.twitter.com/CDopvGRneC— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) 2026年5月13日
坂本花織、結婚を電撃発表「先日結婚しました」お相手は同い年の一般男性「大学時代に出会った方」 - フィギュア : 日刊スポーツ
【DeNA】先発投手の補強急務で電撃トレード「優勝するため」正捕手放出の異例の決断 - プロ野球 : 日刊スポーツ
磐越道バス事故：北越高校の部活遠征、レンタカー利用は３年前から…報酬あっても「白バス」に問えない可能性 : 読売新聞
◆新商品（衣・食・住）
スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン 2026年6月1日 新発売 | エースコック株式会社
アツアツだけじゃない。“ひんやり”がうれしいピザーラの冷製メニュー 冷製パスタ＆スープが登場「冷製スープ飲み比べセット」も販売 | 株式会社フォーシーズのプレスリリース
・1つ前のヘッドライン
2026年5月12日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Headline news for May 13, 2026….