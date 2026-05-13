2026年5月13日のヘッドラインニュース

まる見えやってて、イランで14だか15だかのお兄ちゃんが12歳の妹が37歳の叔父（義理の兄）と再婚するのを（村じゅうが敵なのに）一生懸命止めてて偉すぎる…

「相手37歳ですよ？おかしいですよ妹は12歳なのに」って言ってて、村じゅうの大人が12〜13の子どもを嫁がせようとする異常空間で1人だけまとも