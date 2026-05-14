2026年05月14日 18時30分 ヘッドライン

2026年5月14日のヘッドラインニュース



ポケモンの名を冠した世界初の空港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」が、石川県の「のと里山空港」を期間限定で改装する形で2026年7月7日(火)に開港します。石川県と一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団による、令和6年能登半島地震で被災した子どもたちに笑顔を届ける活動や、能登地域の観光支援を目的として進める取り組みの一環とのことで、期間は2029年9月30日までの予定。



のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港７月７日（火）OPEN！！｜能登の観光情報サイト「ぶらり能登ねっと 」

https://www.hot-ishikawa.jp/burarinoto/feature/detail_549.html



【ティザーPV】「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」７月７日OPEN！ - YouTube





空港内では、2階吹き抜け部分に大きなピカチュウと飛行機のバルーンが登場し、2026年5月時点で発見されている「ひこうタイプ」のポケモン111種すべてを装飾として配置。1階到着ロビーには、能登の復興を応援するアート「あかるいみらい」を使った大型装飾や、ピカチュウ、プラスル、マイナンの立体モニュメントが設置されます。





さらに、見学者デッキ「ピカチュウのさとやま」、スマートフォンで楽しめる3本の短編動画、空港独自のアート「きぼうのそら」なども用意。空港3階の飲食店「レストランあんのん」ではポケモンを題材にしたパンケーキやドリンク、2階売店「セレンディピティ」ではTシャツやキーホルダー、ラゲッジタグなどの空港独自商品が販売される予定です。





交通面では、2026年7月中旬から北陸鉄道グループのポケモン装飾バス2台が石川県内に登場予定。金沢駅・空港・輪島市を結ぶ既存の特急バスに加え、和倉温泉の「わくらポケモン足湯」や珠洲市の「ニンフィア with LOVE」モニュメントなどを巡る能登周遊バスも運行予定です。能登の観光情報サイト「ぶらり能登ねっと」は、7月の開港に向けて、追加のポケモンスポットや周遊情報を発信していくと述べています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



【Youtubeのちんぽ規制】

・全体像が映っている

アウト。年齢制限がかかるか、動画が削除される。要モザイク処理。

・全体像が映っていない

ノーモザイクでもセーフ



【ニコニコのちんぽ規制】

投稿した瞬間、即デバイス制限



今後Youtube、ニコニコでちんぽを投稿する方の参考になれば幸いです pic.twitter.com/2m2LVLX3xu — 頻尿 (@Hin_Nyo) 2026年5月13日





本日、待ちのお客様がいる中で食後に、ちいかわをテーブルで広げて遊び始めたお客様がいたので、今後、ちいかわの入店を禁止いたします — 旬菜麺屋 雅流 (@shunsaigaryuu) 2026年5月13日



とあるラーメン屋で"ちいかわの入店"が禁止に… 理由は他に待っている客がいたにもかかわらず、「食後にちいかわをテーブルで広げて遊び始めた客がいた」ため - Togetter



「砂糖10倍だとどんな味になるんだろう」世界のパンを紹介した本に誤植が発見→訳者が誤植通りのレシピで作ってしまう「これはこれでおいしかった」 - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

小泉悠『現代戦争論』（ちくま新書） ８点 : 山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

医療費の高齢者の窓口負担が原則“3割”へ 医師は受診控え病状悪化を危惧 財務大臣の諮問機関は｢可及的速やかに…｣ 【福岡発】｜FNNプライムオンライン



本当に裁量はあるの? 裁量労働拡大議論に過労死遺族が抱く疑問 | 毎日新聞



昭和100年式典で天皇陛下のおことばがなかった理由、野党質問に政府担当者は同じ説明繰り返す - 政治 : 日刊スポーツ



ポリエチレン生産終了へ 需要低迷で３０年度めど―旭化成：時事ドットコム



再審見直し、法務省が検察官抗告の「原則禁止」刑訴法本則に反映へ 自民反発で修正重ねる - 産経ニュース



「海人の証言は噓」辺野古転覆、抗議団体の発言を漁業者が否定 事故当日「うねりすごく」 - 産経ニュース



カルビーが「ポテトチップス」「じゃがりこ」の一部を値上げへ…中東情勢の影響ではないと説明 : 読売新聞



世田谷一家殺害の現場に侵入容疑、ベトナム人2人逮捕 金品狙ったか [東京都]：朝日新聞



「家族がバールで殴られた」栃木県上三川町で強盗 60代女性が死亡 息子2人も次々殴られけが | TBS NEWS DIG



【速報】カゴメ、トマトケチャップ外袋を透明に|47NEWS（よんななニュース）



カゴメのトマトケチャップもパッケージ変更へ インク調達が困難に [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



太子食品の油揚げ包装、ナフサ調達難で白黒に…モヤシの包装も文字数減らしてインク量を半分以下に : 読売新聞



相次ぐ食品包材への中東情勢影響 印刷大手は「枯渇したり緊急性を要する状況には無い」 - 産経ニュース



【速報】約7300人から約870億円を違法に集めたか「グローバルインベストメントラボ」めぐり無登録で出資勧誘した疑いで男女6人を警視庁が逮捕 | TBS NEWS DIG



「年利１２％」うたい海外金融商品への出資８７０億円集めたか、６人逮捕…勧誘役の「会員」１０００人 : 読売新聞



海外金融商品、無登録で投資勧誘容疑で6人逮捕 870億円集めたか：朝日新聞



高市首相「嘘つき政治家人生」のルーツを発掘！ 34年前に自ら堂々と「経歴詐称」を認めていた｜日刊ゲンダイDIGITAL



トランプ氏訪中前に幻の来日構想 高市政権、「脅威」すり込みに誤算 - 日本経済新聞



2カ月で約20ポイント減 高市内閣の支持率「けん引役」の異変 | 毎日新聞



ワタミ、コメ生産に本格参入 渡辺社長「政府、農協が価格を決定していくことに不信」 - 産経ニュース



アイリスオーヤマ、コメ生産に参入 長期目標1000ヘクタール、従業員が担い手に - 産経ニュース



自転車「傘立て」存亡の危機 青切符導入で生産停止のメーカーも [大阪府]：朝日新聞



クルーズ船でまた集団感染か 約50人に胃腸炎の症状、92歳男性が船内で死亡 - CNN.co.jp



受刑者の選挙権制限の違憲性 「法への服従」と矛盾する 安藤馨さん：朝日新聞



塩漬けの万博EVバス190台 補助金返還分含め損失67億円を計上 [大阪府]：朝日新聞



米中首脳会談始まる トランプ氏、習主席を「偉大な指導者」 | 毎日新聞



習近平氏、台湾問題の処理誤れば米中が「衝突」 トランプ氏に警告 - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

詰んでいたのだ、初めから──モノクロ化した印刷が示す日本の包装インフラ危機｜MC.Motto







町内会費の集金でいつも領収証をもらえないので「領収証ください」と言ったら、「何に使うかわからないけど領収証は出せないよ」と言われた挙句、"議員"という言葉を持ち出して脅された話 - Togetter



「奥歯をフロスしていたらよく引っかかるところがあり、今日は歯がポロっと欠けてしまった」その後歯医者でわかったことがフロスへの意識を変えてくれそう - Togetter



店に明らかに若い男子がやってきて、レジでタバコを頼んでいたが、年齢確認を求められた際にスマホを出してLINEの生年月日の画面を提示… これで通るって誰かに聞いたんかな？ - Togetter



「なんで水商売ってだけでおうち借りさせてくれないんだ」水商売・夜職だと賃貸は借りづらいという事情があるが、騒音を出すことは稀で、それ以外の理由で断られてしまう - Togetter



車に積んだタイヤの写真を撮っていたら、近くに女子小学生がいたらしく盗撮の疑いで自宅に警察が来た「不審者なのは間違いねえか…」 - Togetter



バーのカウンターでいかついロレックスを着けたお客さんが2時間ほど滞在した結果がこれ...腕時計を外すマナーはないが外してくれるお客さんの気遣いにはとても感謝している - Togetter



2026年梅雨の見通し 期間は平年並か短い梅雨でも 雨量は平年並か多くなる予想 - ウェザーニュース







「サピックスの個人面談菓子折り、みなさん何にしました？」中学受験塾の面談に菓子折りを持って行くかどうか問題、過去にも話題になり意見がわかれているもよう - Togetter



「よくよく考えたら自動車税ってなんですか？」 色んな所で取られる自動車の税金に不満の声が、なお「これ車じゃなくて私が払うんですか？」というぼやきも - Togetter



「だから指定席は嫌なんだ」ガラガラの車両で隣に年配の女性が来て「私の席お隣なんです…」→30分ほど並んだ状態で過ごしたが、窮屈だし嫌だった… その方も全然悪くないのに - Togetter



江東区長「区役所大改造！どこか懐かしさを覚える空間から今どきのオフィスへ」→「前のほうが良くない？」「役所でこれやる意味ある？」など疑問が相次ぐ流れに - Togetter



『俺に彼女できないのは眼鏡のせいだ！』と高2の時に気付いて母親にコンタクトを買って貰ってから鏡を見た後、無実の罪を着せてしまった眼鏡に土下座した事がある - Togetter



投資会社から約16億円を騙し取り逮捕された経営者...売り上げ約８億円と伝えていたが実際は０円と判明「テレ東よく見てるとわかるんですが」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

お気持ち｜nakasyou







本学職員を名乗るSNSでの投稿について（注意喚起） | お知らせ | ニュース | 新潟大学



一部ネットニュースにて、Xで本学事務局の職員を名乗り相互フォロワーを監視していた旨の投稿がされたと報道がございましたが、本学においてそのような職員は存在しておらず、学生を監視するような行為は行っておりません。



メルカリで物を買ったが発送されなくて癇癪起こし出品者の出品してる全ての商品に一日中催促のコメントを1000件ぐらいしつづけた話…キャンセルされてもした - Togetter







関ケ原Ruby会議01運営インタビュー ── 【前編】Rubyの衆、何ゆえ“天下分け目の地”へ馳せ参ずるや - SmartHR Tech Blog



LINEヤフー、カカクコムに1株3232円で買収再提案 欧EQTに対抗 - ケータイ Watch



次世代Suicaの本命 タッチ不要のUWBウォークスルー改札を体験 - Impress Watch



【復旧】当社基幹システム障害に関するお知らせ | リコージャパン企業情報 | リコーグループ 企業・IRサイト



あなたは人間ですか？と問い続けて25年。「CAPTCHA」がAIに破られても生き残る理由 - レバテックLAB



ATmosphereConf 2026レポート: Blueskyの先にある、ATプロトコルエコシステムの現在地点 | gihyo.jp







Excelで複数行にまたがる文章を楽に入力する方法 - プチメタ3.0



AI以前のシステム移行を、AI思考で振り返る（OMS内製化） - MonotaRO Tech Blog



普段Drawioで画面設計を作ってる非デザイナーがPencilを触ってみた



【西川和久の不定期コラム】まだ一般向けではありません。でも未来感が凄い2026年春のローカルLLM事情 - PC Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

任天堂非公式だけど公式ソフト？！スターソルジャーも雷電も取り込んだ欲張り無許可ゲー【サンダーボルト・雷電2／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





東北きりたんと無限に武器が手に入る最強漁りポイント【The Walking Trade #8（完）】 - ニコニコ動画







マーニーさんが話題になっていると聞いたもので pic.twitter.com/KgFdPWsQUb — 木々津克久 (@kigitsu) 2026年5月13日



TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』PV第2弾｜金曜24時～放送中 - YouTube





劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』5/22の金曜ロードショーにて冒頭12分放送決定！ - YouTube





『機動警察パトレイバー EZY』キャラクター紹介 - YouTube





アニメ事業撤退もありえた…？ 角川グループ・安田猛氏が語るアニメ事業躍進の裏側 ｜ビジネス+IT





【重要なお知らせ】

このたび #ホロアース は、誠に勝手ながら

2026年6月28日(日)21:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました



ご利用いただいたすべての皆様に、

心より感謝申し上げます



詳細は下記お知らせをご確認くださいhttps://t.co/e2X1dWGeSK pic.twitter.com/kkCkg2POrv — ホロアース (@Holoearth_JP) 2026年5月14日



2026年5月21日発売予定【公式】シューティング『サイヴァリア３』イメージトレーラー - YouTube





当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について｜株式会社レベルファイブ

























【見本誌スペースは１号館】#関西コミティア76 では、14時30分まで見本誌スペースをご活用いただけます

見本誌の持ち出しは禁止

閲覧後は、もとあった机の上に重ねず戻し、整理整頓に努めてください

ご協力をよろしくお願いいたします — 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月13日





#関西コミティア76 ではチラシ置き場をご利用いただけます



【チラシ置き場のつかいかた】

・見本一部を本部に提出、連絡先等の確認

・本部スタッフの許可後、チラシ置き場に設置

・設置作業は希望者本人が実施すること



※サークルスペース机上への直接配布は無期休止 — 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月13日



【重要】サービス終了のお知らせ | ホロアース





人妻かなめの性行為直前漫画が見れるのは神反先生の作品だけ！

フルメタル・パニック！ Family 第14話 神奈川県鎌倉市の海辺の邸宅④-1 / 賀東招二(原作) 神反ヲ鬚(作画) 四季童子(キャラクター原案) https://t.co/IaKb7NoEPV #ニコニコ漫画 — 賀東招二 (@gatosyoji) 2026年5月14日











機動警察パトレイバー EZY：出渕裕監督インタビュー “パトレイバーらしさ”貫く新作 「無駄」「お荷物」への愛 - MANTANWEB（まんたんウェブ）



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

'Nagi Notes' Director Koji Fukada Reunites With MK2 Films on 'Roca'





お知らせが出た様なので、「ROCA」映画化します(^^)実写なので、どんなロカと美乃を見る事が出来るのか、とても楽しみです。 — 白玉あずき (@kagonoikeazuki) 2026年5月14日



アスコット競馬場が英国競馬場協会からの脱退を表明（イギリス）【開催・運営】 - 海外競馬情報(2026/05/14)【開催・運営】 | 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル







◆新商品（衣・食・住）

バーミヤンに背徳感MAXの“バミ郎そば”が新登場！更に“背脂醤油ラーメン”も同時発売！ | 株式会社すかいらーくホールディングスのプレスリリース



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