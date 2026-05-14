2026年05月14日 18時05分 メモ

政府請負業者を解雇された双子が報復として政府関連データベース96件を削除



連邦政府機関にソフトウェアやサービスを提供するOpexusから解雇された双子の兄弟が、解雇直後に社内ネットワークに侵入してOpexusがホストしていた政府関連のデータベース96件を削除したとしてコンピューター詐欺共謀、パスワード密売、禁止された銃器所持などの罪に問われていた件で、連邦陪審は有罪判決を下しました。



Office of Public Affairs | Federal Jury Convicts Virgina Man on Charges Relating to the Deletion of U.S. Government Databases | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/federal-jury-convicts-virgina-man-charges-relating-deletion-us-government-databases





Twin brothers wipe 96 gov't databases minutes after being fired - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2026/05/drop-database-what-not-to-do-after-losing-an-it-job/



Opexus claims background checks missed red flags on twins accused of insider breach | CyberScoop

https://cyberscoop.com/opexus-background-checks-insider-attack-muneeb-sohaib-akhter/



この問題は、バージニア州アレクサンドリア在住のソハイブ・アクテル被告人とムニーブ・アクテル被告人が引き起こしたものです。2人は2015年に通信詐欺やハッキングの共謀で罪に問われ、ムニーブ被告人は拘禁3年、ソハイブ被告人は拘禁2年の判決を受けていました。





Opexusは身元調査を行ったものの犯罪歴に気付かず、2023年にムニーブ被告人を雇用、2024年にはソハイブ被告人を雇用しました。



記録によると2025年2月1日、ムニーブ被告人はOpexusが管理している雇用機会均等委員会(EEOC)のポータルに対して苦情を提出した個人の平文パスワードをソハイブ被告人に要求。ソハイブ被告人はEEOCのデータベースを操作して当該パスワードを入手し、ムニーブ被告人に提供しました。ムニーブ被告人は、パスワードを当該ユーザーのメールアカウントにアクセスするために使用したとのこと。こうした行為は複数回行われており、被害者のマイルを勝手に使ってフライトを予約した事例もあったそうです。



アクテル兄弟が過去に有罪判決を受けていることに気付いたOpexusは、2025年2月18日にリモート会議を行い、アクテル兄弟に対して解雇を通告しました。



アクテル兄弟は解雇通告のあった会議が終わってから5分以内に、Opexusの社内ネットワークに許可なく侵入。Opexusが管理するアメリカ政府関連のデータベースにアクセスし、他のユーザーによるデータベース書き込みを制限した上で、データベースを削除するコマンドを実行しました。1時間で消されたデータベースは96件に上るほか、EEOCに関するファイル1805個をUSBメモリーにコピーし、少なくとも450人分の連邦税情報を入手したとみられます。



2025年3月12日に家宅捜索が行われると、ソハイブ被告人の家からは、本来は前科のある人間が所持できないはずの大量の銃器が発見されました。最終的に2人は2025年12月3日に逮捕され、複数の容疑で起訴されました。CyberScoopは、ソハイブ被告人は最長で6年の拘禁刑、ムニーブ被告人は個人情報窃盗の罪で最低4年、その他コンピューター詐欺や政府記録の窃盗などの罪で最高45年の拘禁刑になる可能性があると報じています。



なお、ムニーブ被告人は2026年4月15日、訴状の主要な容疑を認める司法取引を行いました。



ソハイブ被告人は訴訟に挑み、ムニーブ被告人が刑務所から「兄弟の無実を信じている」という手紙を出していましたが、連邦陪審によりコンピューター詐欺の共謀、パスワード密売、禁止者による銃器所持の罪で有罪判決が下りました。具体的な判決は2026年9月に言い渡される予定です。

