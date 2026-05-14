2026年05月14日 17時51分 試食

「にんにく」「トマト」「ロースかつ」でとにかく味が濃い「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を松のやで食べてきた



松のやの新メニューとして、松屋の人気メニューであるうまトマハンバーグとコラボした「国産雪国育ちうまトマロースかつ」が2026年5月13日に登場しました。甘くてやわらかい食感の「国産雪国育ちロースかつ」とにんにくが効いたうまトマソースを合わせた食欲を刺激する一品に仕上がっているとのこと。さらにチーズを追加した「国産雪国育ちチーズうまトマロースかつ」もあったので、両方とも食べてどんな味がするのか確かめてみました。



【松のや】甘みのある脂と、やわらかな肉質をうまトマソースで！「国産雪国育ちうまトマロースかつ」発売｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/151120.html



松のやに到着。





国産雪国育ちうまトマロースかつがアピールされています。松のやは松屋フーズが運営するとんかつ専門店で、今回食べる国産雪国育ちうまトマロースかつは「松のやのとんかつ」と「松屋のうまトマ」のコラボ商品というわけです。





国産雪国育ちうまトマロースかつ定食と国産雪国育ちチーズうまトマロースかつ単品を注文しました。ご飯の量は大盛りを選択。





注文から約10分で提供されました。





これが国産雪国育ちうまトマロースかつです。ロースかつの上にうまトマソースがかかっており、温玉も添えられています。





食器には松屋のロゴがプリントされていました。





うまトマソースは口に入れた瞬間に強烈なうま味と強いにんにくの味を感じます。出来たてで食べるとソースの下の衣がザクザク状態を保っていて、肉はプリプリした食感。うまトマソースの濃い味とともに脂の甘さも感じられます。





うまトマソースは塩辛いわけではないのですが、うま味とにんにくのパンチが非常に強くてとにかく味が濃いため、ご飯がどんどん進みます。松のやは定食を頼んだ場合はライスおかわりし放題なので、ご飯と具材のバランスを気にすることなくどんどんライスをかきこめるのがうれしいところ。





「温玉を割ったらマイルドな味になるかな？」と考えていたのですが、うまトマソースの味があまりにも濃すぎてマイルドにはなりませんでした。





国産雪国育ちチーズうまトマロースかつはこんな感じ。うまトマソースの上にチーズがたっぷりトッピングされています。





チーズは味の濃いうまトマソースに塩分と油分を足す役割を果たしており、全体的に非常に味の濃いメニューに仕上がっています。





余ったうまトマソースにライスを絡めて食べるのもグッド。とにかく味が濃いので「今日はガッツリしたものが食べたい！」というときにオススメです。





国産雪国育ちうまトマロースかつは単品が税込890円で定食が税込1090円。国産雪国育ちチーズうまトマロースかつは単品が税込1090円で定食が税込1290円です。



ちなみに、松のやのロースとんかつや唐揚げは冷凍食品にもなっています。Amazon.co.jpではロースとんかつ、ヒレカツ丼、鶏もも唐揚げの30省セットを税込9998円で入手できます。



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