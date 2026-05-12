2026年05月12日 19時00分 ゲーム

20年続いた「Forza」シリーズ公式フォーラムが2026年6月30日に閉鎖される、コミュニティの歴史がアーカイブされないことを嘆く声も



レースゲーム「Forza」シリーズの公式総合フォーラム「Forzaフォーラム」が、2026年6月30日をもって20年の歴史に幕を下ろすことが分かりました。今後は「Forzaフィードバックポータル」という新しいプラットフォームでフィードバックを受け付け、コミュニティの運営はSteamフォーラムとDiscordチャンネルに主軸を移すとのことです。



Forza Forums Closure - Farewell | June 2026 - Welcome to Forza / Announcements - Official Forza Community Forums

https://forums.forza.net/t/forza-forums-closure-farewell-june-2026/825180/15





Forza Franchise－Forza フィードバックポータルのご紹介－Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/group/44451136/view/703267707461567219



Introducing the Forza Feedback Portal | Forza

https://forza.net/news/forza-feedback-portal



Forzaフォーラムは20年近く運営されたForzaシリーズの総合フォーラムで、ユーザー同士の交流が行われたほか、ユーザーと開発陣がコミュニケーションを図る場としても活用されました。





2026年5月8日、このフォーラムが間もなく閉鎖されることが告知されました。



コミュニティマネージャーのT10ManteoMaxによると、ユーザーからのバグ報告や提案はForzaフィードバックポータルに移し、コミュニティメンバーがチャットしたりゲームプレイのヒントや体験談を交換したりする場はForza Steamフォーラムと公式Forza Discordチャンネルにて引き続き管理するとのこと。



T10ManteoMaxは「現在のフォーラムをアーカイブする予定はない」と伝え、フォーラムに投稿された過去の投稿やゲームの写真はすべて閲覧できなくなるため、各自でアーカイブしておくよう促しました。



この決定に対し、長期間運営されたフォーラムとの別れを惜しむ声が数多く寄せられました。一方でチャットツールでありインターネットフォーラムほど検索に優れていないDiscordへ主軸を移すことに疑問を呈する声もあります。あるユーザーは「Discordはひどすぎる。従来のフォーラムサイトの使いやすさのほんの一部すら再現できていない。初心者が同じような基本的な質問を何度も何度も繰り返してスパムのように投稿してくる」と指摘しています。



なお、Forzaフィードバックポータルは、バグ報告、提案、カテゴリやタグで分類された既存のトピックの検索と投票など、あらゆる操作を簡単に行える場所として提供されるそうです。利用にはAtlassianで新しいアカウントを作成する必要があります。



既に「Forza Motorsport」と「Forza Horizon 5」のページ、新作の「Forza Horizon 6」の「提案」セクションが開設中。Forza Horizon 6の「バグ報告」セクションは2026年5月15日のアーリーアクセスに合わせて利用可能になる予定です。





なお、Forza Horizonの日本公式アカウントは発表時点で日本語ではなく英語の投稿を行うよう促しています。



現在のところ、ご提案やご報告は英語での投稿をお願いしております。 — Forza Horizon Japan (@ForzaHorizonJP) May 7, 2026



T10ManteoMaxは「Forzaフォーラムの閉鎖は私たちチームにとって容易な決断ではありませんでした。Forzaシリーズの継続的な成長と、これまで以上に多くのプラットフォームでコミュニティが参加するようになったことで、プレイヤーとの交流方法も近年大きく変化しました。Forzaチームは公式ForzaチャンネルからRedditまで、あらゆる場所で毎日皆さんのコンテンツをチェックし、コメントを読んでいます。20年が経ち、開発チームやForzaコミュニティとつながる機会はかつてないほど増えています。長年にわたり、皆様の共通の情熱に貢献してくださったすべての方々に感謝申し上げます。今後も、Forza関連チャンネルで皆様にお会いできることを楽しみにしております」と述べました。

