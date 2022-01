自作できるノートPCの「Framework Laptop」はファームウェアまで自作可能

「 Framework Laptop 」は全てのパーツが交換可能なノートPCで、好きなタイミングでパーツをアップグレードしたり故障の際にすぐに自分でパーツを交換して対応したりできるという特徴があります。そんなFramework Laptopの開発元が、電源やキー入力、ファンなどの制御をおこなう Embedded controller のファームウェアをオープンソースとして公開し、ユーザーが自由に編集できるようにしました。 Framework | Open Sourcing our Firmware https://frame.work/blog/open-sourcing-our-firmware GitHub - FrameworkComputer/EmbeddedController: Embedded Controller firmware for the Framework Laptop https://github.com/FrameworkComputer/EmbeddedController オープンソースになったEmbedded controller(EC)ファームウェアは「電源シーケンス」「キーボード&タッチパッド インターフェイス 」「システム内LEDの制御」などPCの低レベルな機能の処理を担当しています。このファームウェアはChromebookで利用されている chromium-ec をもとに開発されており、chromium-ecと同じ 三条項BSDライセンス で公開されました。 ECファームウェアを変更すると、内容によってはメインボードや接続されているハードウェアを壊してしまう可能性があるため知識のない人が気軽に手を出せるようなものではありませんが、オープンソースとして公開することで、周囲の開発者が自分に必要な機能を追加していき、Framework Laptopのエコシステム全体が成長できると開発元は述べています。同様の取り組みの一つである 拡張カード開発者プログラム では、「 マグネット式充電システム 」「 LTEモデム 」などが登場しているとのこと。

・関連記事

最高のパフォーマンスを発揮する自作PCパーツを予算内で自動的に選ぶ「Automated PC recommender」 - GIGAZINE



高校生が「PCを学校に持ち込みたくて」Windows10搭載の電子辞書を自作してしまう - GIGAZINE



ラックマウント型のサーバーを自作したい人向けPCケース「SilverStone RM41-506」レビュー - GIGAZINE



全パーツを好きなタイミングで交換できる自作ノートPC「Framework Laptop」とは? - GIGAZINE



PCの中で自作PCを組み立てられるシミュレーションゲーム「PC Building Simulator」で実際にPCをいじってみました - GIGAZINE

2022年01月25日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.