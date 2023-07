2023年07月20日 10時30分 ゲーム

Blizzardがオーバーウォッチ2などの独自タイトルをSteamでも配信すると発表



ディアブロやオーバーウォッチなど人気ゲームシリーズを開発するゲームメーカーのBlizzard Entertainmentが、2023年8月10日から独自のゲームクライアントであるBattle.netだけでなく、Steamでもオーバーウォッチ2を配信すると発表しました。今後、Blizzard Entertainmentの人気タイトルはSteamでも配信されることとなります。



Overwatch 2 coming to Steam on August 10! — All News — Blizzard News

https://news.blizzard.com/en-us/blizzard/23982127/overwatch-2-coming-to-steam-on-august-10





Blizzard PC games are coming to Steam, starting with Overwatch 2 - Polygon

https://www.polygon.com/23799285/blizzard-pc-games-steam-overwatch-2-release-date



現地時間の2023年7月19日、Blizzard Entertainmentが世界中のプレイヤーに自社ゲームをより簡単にアクセス・プレイしてもらえるように、自社製ゲームクライアントのBattle.netだけでなく、サードパーティー製PCゲームプラットフォームであるSteamでも独自のタイトルを配信すると発表しました。





これに伴い、現地時間の2023年8月10日からBlizzard Entertainmentの人気タイトルのひとつであるオーバーウォッチ2がSteamでも配信されることとなります。記事作成時点では、PC版のオーバーウォッチ2はBattle.netからのみプレイ可能です。



Blizzard Entertainmentのマイク・イバラ社長は、「プレイヤーの声に耳を傾け、我々が行うすべてのことにおいてユーザーの期待を上回ろうとすることが弊社の目標です」「Battle.netは今後も我々にとっての優先事項となりますが、8月10日にSteamで配信することが決まっているオーバーウォッチ2を始め、いくつかの独自タイトルを『Steamからプレイしたい』というユーザーの声を聞いています。これを実現すべく、Valve(Steamの開発元)と協力できることを嬉しく思います」とコメントしています。



オーバーウォッチ2のSteamページはすでに開設されており、以下からチェックできます。



Steam:「オーバーウォッチ® 2」

https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/





すでにBattle.netでオーバーウォッチ2をプレイしているユーザーには何の影響も出ませんが、Steam版をプレイするユーザーもBattle.netアカウントに接続する必要があるとのこと。つまり、Steam版をプレイする場合であってもBattle.netアカウントが必須になるというわけです。なお、Blizzard Entertainmentは「Battle.netアカウントに接続することでクロスプラットフォームプレイが可能になる」と説明しています。



海外ゲームメディアのPolygonは、Blizzard Entertainmentの方針転換について「MicrosoftによるActivision Blizzard(Blizzard Entertainmentの親会社)の買収が目前に迫っているため、メーカーは戦略を変更したようだ」と指摘しました。



なお、Blizzard Entertainmentは今後Steamでリリース予定のタイトルについて、「適切な時期が来たら詳細を共有する予定」としています。なお、初代ディアブロやWarcraftなどの一部の古いタイトルは別のゲーム販売プラットフォームであるGOG.COMから入手することが可能です。