2021年01月23日 21時00分 ゲーム

MicrosoftがXboxをオンラインでプレイするための有料サービスの値上げを発表したところ猛反発を受け価格改定はしないと方針転換する羽目に



2021年1月22日(金)6時、MicrosoftはXboxでオンラインサービス・Xbox Liveを利用するために必須となる有料サービス「Xbox Live Gold」の価格を値上げすると発表しました。Xbox Live Goldの月額利用料は6.99ユーロ(約880円)から7.99ユーロ(約1000円)に値上げされたのですが、ユーザーからの反発を受け、Microsoftは最終的に値上げを取りやめています。



No Changes to Xbox Live Gold Pricing, Free-to-Play Games to be Unlocked [Update] - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2021/01/22/update-on-xbox-live-gold-pricing/



Microsoft in shock Xbox Live Gold price hike U-turn • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-01-23-microsoft-in-shock-xbox-live-gold-price-hike-u-turn



XboxのオンラインサービスであるXbox Liveを利用するには、有料サービスのXbox Live Goldに登録する必要があります。Xbox Live Goldの利用料は1カ月分が6.99ユーロ、3カ月分が17.99ユーロ(約2300円)、6カ月分が29.99ユーロ(約3800円)だったのですが、価格改定により1カ月分が7.99ユーロ、3カ月分が21.99ユーロ(約2800円)、6カ月分が42.99ユーロ(約5400円)に値上がりすることが発表されました。



この値上げが新型コロナウイルスのパンデミック期間に行われたことで、Microsoftに対しては多くの批判が寄せられました。また、Xbox Live Goldの値上げに対しては、より高額な有料サービスであるXbox Live Gold Ultimateへの誘導が目的ではという意見もあります。





Microsoftの発表に対しては「ゲーム史上最悪の取引」などの批判の声が挙がっており、Xboxでフォートナイトなどの基本無料でプレイできるオンラインゲームを楽しむ場合、有料サービスのXbox Live Goldに登録する必要がある点があらためて強調されることとなりました。また、例えばフォートナイトの場合、PlayStationやNintendo Switchではオンラインサービスに登録しなくてもオンラインでのプレイが可能ですが、Xboxの場合は有料サービスのXbox Live Goldに登録しなければいけないという仕様になっています。



Xbox Live Goldの値上げに対する批判の声を受け、Microsoftは値上げを発表した22日の20時52分に公式ブログを更新し、価格改定を行わないとアナウンスしました。Microsoftは「友人とつながり、遊ぶことはゲームの重要な部分であり、毎日それを頼りにしているようなゲーマーの期待に応えることができていませんでした」と、これまでのXbox Live Goldのあり方が間違ったものであると認め、価格改定を取りやめると発表しています。



Xboxの公式Twitterアカウント上では、「今日は良くない日でした。我々は常にユーザーのためにベストを尽くそうとしていますが、今日はその特徴を忘れていました。我々はユーザーの声をお待ちしております。Xbox Live Goldの値上げは取りやめます」と、価格改定を取りやめた旨が説明されています。





さらに、MicrosoftはXbox Live Goldのポリシーを変更し、Xboxで無料のオンラインゲームをプレイする際にこれまで必要だったXbox Live Goldへの登録を不要にするとアナウンスしました。つまり、無料のオンラインゲームを完全に無料でプレイ可能となるわけです。Microsoftはこの変更を「今後数か月以内に行う」と約束しており、Halo Infiniteのマルチプレイモードは完全に無料でプレイできるようになるとしています。