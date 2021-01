「qBittorrent」のプライベートTorrentで手軽にファイルを共有する方法

次に、ルーターを設定してポートを開放します。この手順はルーターのメーカーや機種によって異なるため、使用しているルーターの説明書や公式ホームページを参照しながら設定を行ってください。以下は、主なメーカーが公開しているポート開放方法のページです。 ポート開放の設定方法/アドレス変換の設定方法 | バッファロー https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8346.html ポートマッピング(ポートの開放)の設定を行いたい | Aterm https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00020.html 【ネットワーク】【LAN-】ポート転送(ポートフォワード)設定方法 | エレコム http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3125 ポート開放の設定方法|Q&A | IODATA アイ・オー・データ機器 https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s20079.htm ポートフォワーディングの設定方法 | サポート 公式 | ASUS 日本 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/114093/ 適切にポートが開放できている場合は、 ポートの開放状況を確認するサイト でチェックすると「Port [ポート番号] is open on [IPアドレス]」と表示されます。

BitTorrent は、簡単かつ高速にファイルを共有することが可能なファイル転送用プロトコルですが、海賊版ソフトの共有などにも使われることから「なんとなく手が出しづらい」というイメージを持っている人も多いはず。IT系ニュースブログのgHacks Technology Newsが、無料のオープンソースBitTorrentクライアント「 qBittorrent 」を使って手軽に大きなファイルを共有する方法を解説しています。 How to create a private torrent using qBittorrent - gHacks Tech News https://www.ghacks.net/2019/09/20/how-to-create-a-private-torrent-using-qbittorrent/ まずはqBittorrentを入手するため、 このリンク をクリックして配布ページにアクセスし、赤枠のリンクをクリックします。

2021年01月23日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.