2026年05月19日 12時09分 ゲーム

プレステのオンラインゲームでは必須の有料サブスク「PlayStation Plus」が値上げ



Playstationの有料サブスクリプションサービスである「PlayStation Plus」が、一部地域で値上げされることが発表されました。





Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026



Sony Raising Monthly PS Price To $11 For First Time In Years

https://kotaku.com/sony-is-raising-the-price-of-playing-multiplayer-games-on-playstation-5-2000697079



PlayStation Plusは、300本以上のゲームが遊び放題になったり、毎月無料でゲームを入手できたり、初代PlayStationの懐かしのゲームをプレイし放題になったり、購入前にゲームを時間限定で試遊できたり、オンラインマルチプレイが可能になったりするという、有料サブスクリプションサービスです。特に、オンラインゲームをプレイするユーザーにとっては必須のサービスとなっています。



日本の場合、最も高価な「PlayStation Plus プレミアム」が1カ月当たり1550円、3カ月当たり4300円、12カ月当たり1万3900円、中間価格帯の「PlayStation Plus エクストラ」が1カ月当たり1300円、3カ月当たり3600円、12カ月当たり1万1700円、低価格プランの「PlayStation Plus エッセンシャル」が1カ月当たり850円、3カ月当たり2150円、12カ月当たり6800円です。





Playstationの公式X(旧Twitter)アカウントが、2026年5月20日から一部の地域で新規ユーザー向けのPlayStation Plusの料金が値上げされることを発表しました。1カ月当たりの料金は10.99ドル(約1750円)／9.99ユーロ(約1850円)／7.99ポンド(約1700円)からで、3カ月当たりの料金は27.99ドル(約4450円)／27.99ユーロ(約5180円)／21.99ポンド(約4690円)からとなります。なお、日本では記事作成時点では値上げはアナウンスされていません。



Playstation Plusの料金変更はトルコとインドのユーザーを除く既存のサブスクライブユーザーには適用されません。ただし、既存のサブスクリプションを変更あるいは失効した場合は、新しい料金が適用されることとなります。





なお、ソニーは2026年3月末にPS5・PS5 Pro・PlayStation Portal リモートプレーヤーの値上げを発表したばかり。ソニーはゲーム機の値上げについて説明していませんが、「カタールでのヘリウム生産が停止したことが影響している可能性がある」とも報じられています。



PS5・PS5 Pro・PlayStation Portal リモートプレーヤーが全世界で値上げ、4月2日からPS5も約10万円になりゲーマーからは怒りの声 - GIGAZINE





なお、Playstation Plusの購入にはAmazon.co.jpで購入できるPlayStation Storeチケットも利用可能です。

