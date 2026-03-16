2026年03月16日 12時45分 メモ

イランによる攻撃でカタールでのヘリウム生産が停止し世界中の半導体生産に影響が及ぶ可能性が指摘される



アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、日本でもガソリン価格上昇などの影響が出始めています。カタールでは液化天然ガスやヘリウムの生産が停止しており、世界中の半導体生産に影響が出ることが懸念されています。



Helium shortages becoming more likely | Helium | gasworld

https://www.gasworld.com/story/helium-shortages-becoming-more-likely/2174147.article/



Iran war could wreak havoc on farmers, create a potential 'bottleneck for the entire AI story'

https://finance.yahoo.com/news/iran-war-could-wreak-havoc-on-farmers-create-a-potential-bottleneck-for-the-entire-ai-story-171240723.htm



Qatar helium shutdown puts chip supply chain on a two-week clock — SK hynix forced to diversify after 30% of global supply removed from the market | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/qatar-helium-shutdown-puts-chip-supply-chain-on-a-two-week-clock



イランはアメリカやイスラエルからの攻撃に対する報復として周辺国に対する攻撃を実行しています。2026年3月2日にはカタールの国営企業であるQatarEnergyが「操業施設に対する軍事攻撃」を理由に液化天然ガスおよび関連製品の生産停止を発表しました。



QatarEnergy to stop production of LNG

https://www.qatarenergy.qa/en/MediaCenter/Pages/newsdetails.aspx?ItemId=3892





生産が停止した製品には半導体の生産に必要なヘリウムも含まれています。アメリカ地質調査所のレポートによると、2025年のカタールのヘリウム生産量は6300万立方メートルで、世界全体の3割を占めています。なお、最もヘリウム生産量の多い国はアメリカで、2025年の生産量は8100万立方メートルです。





ヘリウムは半導体の製造中に発生する熱の冷却などに用いられています。半導体製造大手のTSMCやSK hynixは消費するヘリウムの半分近くをカタールに依存しているとされており、半導体の生産が滞る可能性が指摘されています。



コーンブルース・ヘリウム・コンサルティングのフィル・コーンブルース社長によると、半導体製造企業はヘリウムの供給に関する長期間の契約を結んでおり、ヘリウムの輸送に数週間がかかることを折り込んだ上で半導体の生産計画を立てているため、しばらくの間は半導体生産に影響は出ないとのこと。しかし、ホルムズ海峡の封鎖が半年以上続いた場合は重大な事態に発展すると警鐘を鳴らしています。





なお、イランの攻撃によって既にアラブ首長国連邦やバーレーンに設置されたAWSのデータセンターが被害を受けていることが報告されています。また、イランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊傘下のタスニム通信はGoogleやMicrosoftなどのハイテク企業を「イランの新たな標的」と表現しており、事態の悪化が懸念されています。



イランの革命防衛隊がGoogle・Microsoft・NVIDIAなどのハイテク企業を標的にすると宣言 - GIGAZINE

