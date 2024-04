台湾地震の影響でメモリメーカー各社がDRAM価格の公表を中止、さらなる値上げが予想されるとの報道

台湾の東部沖で発生した2024年4月3日の地震により、一部の半導体工場が被災した影響を見極めるため、メモリメーカーが相次いで価格交渉の際の見積もりに使われる契約価格の公表を見合わせたことが報じられました。地震の発生前からメモリの価格が上昇傾向だったことから、一層の価格高騰が懸念されています。 Memory makers reportedly stop publishing contract DRAM prices following Taiwan earthquake — further price hikes are expected | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/memory-makers-reportedly-stop-publishing-contract-dram-prices-following-taiwan-earthquake-further-price-hikes-are-expected 伝えられるところによると、今回の台湾地震で一部のシリコンウエハー工場が操業を停止したことでMicron、Samsung、SK Hynixなどのメーカーが影響を受け、半導体の供給に支障が出ているとのこと。 発災以前から、半導体業界は2022~2023年ごろにかけて発生した過去の損失を取り戻すために値上げを目指していたため、今回の動きはこれまでの想定を上回る価格の急騰につながる可能性があると、IT系ニュースサイトのTom's Hardwareは指摘しています。

2024年04月09日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

