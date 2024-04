インターネットアーカイブがカリブ海の島「アルバ」と協力して10万点超の歴史的資料をデジタルアーカイブとして公開

Aruba Launches Digital Heritage Portal, Preserving Its History and Culture for Global Access | Internet Archive Blogs https://blog.archive.org/2024/04/08/aruba-launches-digital-heritage-portal-preserving-its-history-and-culture-for-global-access/ 南米 ベネズエラ の沖合に浮かぶアルバは高度な自治権が認められた オランダ王国 の構成国であり、もともとベネズエラから移住した アラワク族 のインディアンが住んでいました。1499年にヨーロッパ人が到達して17世紀にはオランダの植民地となり、20世紀前半には原油積み替え施設や製油所が作られて栄えたそうで、1986年に単独の自治領として独立しました。 海外メディアの WIREDによると 、2018年にインターネットアーカイブの職員が「毎年休暇を過ごしていたアルバの歴史保存に貢献できないだろうか」と考え、アルバ国立図書館の研究者であるピーター・ショリング氏に連絡を取ったことで、アルバの歴史的資料を保存するプロジェクトが始動したとのこと。 それ以降、アルバ国立図書館やアルバ国立公文書館は協力して新聞や政府報告書、文化財などの遺物を収集してデジタルスキャンを行ってきました。ショリング氏が「アルバには移民・植民地化・奴隷制による厳しい過去があります。つまり、離散した人々が世界中に散らばっているということです。私たちのコレクションや文書についても同じことが言えます」と述べている通り、アルバに関する資料はカリブ海諸国や南米、アメリカなどに散らばっていたそうです。

・関連記事

インターネット上のあらゆる情報を保存するインターネットアーカイブは個人収蔵レベルの雑誌まで引き取って電子化している - GIGAZINE



ウェブページだけでなく本・レコード・ビデオテープなどあらゆるメディアの保存に取り組む「Internet Archive」の物理アーカイブ倉庫を訪問した記録 - GIGAZINE



ウェブ上の情報を記録・保存するインターネット・アーカイブが予期せぬ大量アクセスにより約2時間にわたりダウン - GIGAZINE



インターネットアーカイブが画像配信標準化フレームワーク「IIIF」を採用したサービスを正式に開始 - GIGAZINE



インターネットアーカイブが電子書籍の著作権を巡る大手出版社との著作権訴訟の一審で敗訴 - GIGAZINE



インターネットアーカイブが敗訴で電子図書館の貸出に大きな制限がかかる見通し、インターネットアーカイブ側は控訴する予定 - GIGAZINE



Internet Archiveが「全国緊急図書館」への著作権侵害判決を取り消してフェアユースと認めるよう書面を提出 - GIGAZINE



2024年04月09日 15時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.