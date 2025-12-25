2025年12月25日 11時08分 ハードウェア

Samsungが主要顧客と「キャンセル・返品不可」の契約を締結しDDR4の生産終了を延期



旧世代のDDR4チップを生産終了するとみられていたSamsungが、特定の顧客向けにDDR4について「キャンセル・返品不可」という条件の長期販売契約を結んで利益を最大化しようとしていると報じられました。



SamsungはDDR4チップの生産を2025年内に終了し、次世代DDR5やLPDDR5、GPUおよびAIシステム向けのHBMなど、より収益性の高い技術に製造能力を集中させると報じられています。競合のSK HynixやMicronも同様にDDR4の生産を終了する見通しであることから、DDR4の不足を警戒した顧客が買いあさった結果、 DDR4の価格がDDR5を上回る事態にまで発展しています。



新たな報道によると、Samsungは2025年第4四半期にDDR4の生産終了ペースを緩め、2026年第1四半期に特定の顧客向けに供給することで、利益を最大化しようとしているとのことです。技術的に成熟し利益率が高く容易に製造できるDDR4を当面維持することが、このまま生産を終了するより良いという判断が行われたと伝えられています。





台湾メディアのDigiTimesによると、キャンセル・返品不可の契約は通常、顧客が長期的に供給を受けられない状況が確定し、かつ価格の大幅上昇が見込まれる場合に発生するそうです。サプライヤーは発注前に価格や数量などの条件を確認させ、安定した長期供給を確保する手段として用います。顧客は契約違反による賠償リスクに直面する可能性がありますが、契約締結後に価格が固定されれば、その後の市場価格変動の影響を受けずに済むという利点があります。



Samsungの広報担当者は、特定の顧客と特例の契約を締結するという今回の報道について、「顧客関連の問題についてはコメントできない」と述べました。





DDR4 16GBの市場価格は過去最高の60ドル(約9400円)に達していますが、Samsungは最低20ドル(約3100円)からという条件で契約している可能性があるとのこと。



テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは「Samsungによる生産維持でも深刻な供給不足は緩和されず、2026年のDDR4需給ギャップを埋めることは不可能と業界関係者は見ています。価格は上昇を続け、全体的な供給能力は依然として深刻な不足状態が続くと予想されます」と述べました。



SamsungはDDR5の価格も見直したと伝えられており、顧客はDDR4かDDR5かにかかわらず、逃れようのない高値を突きつけられています。



