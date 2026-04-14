2026年04月14日 10時41分 ネットサービス

YouTubeに視聴者が協力して広告の再生を停止する機能が追加される



2026年4月13日、YouTubeがライブ配信に関する4つの新機能を公開しました。その中に、視聴者が盛り上がった瞬間を検知して広告を一時停止する機能が含まれています。



Four tools for interactive live streaming and fan support on YouTube - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/live-streaming-updates-monetization-tools/



4つの新機能は以下の通りです。



◆1：ジュエルを使用したギフトの有効化

視聴者が「ジュエル」というアイテムを購入し、ジュエルで「ギフト」を購入して配信者に贈るという機能が以前からアメリカで提供されていました。この機能は縦型ライブ配信限定の機能だったのですが、今後は横型のライブ配信でも利用できるようになります。また、カナダや韓国などでも提供されるようになり、今後さらに多くの国へ展開される予定とのこと。日本での対応状況は不明です。



YouTubeがライブ配信中にクリエイターを応援できる「ジュエル」を展開、TikTokコインっぽい投げ銭システム - GIGAZINE





◆2：スーパーチャットやギフト購入者に広告なしのウィンドウを提供

視聴者がスーパーチャットなどで配信者に何かを贈ったとき、購入直後に「広告無しの専用ウィンドウ」を自動的に作成するアップデートが順次展開されるとのこと。このウィンドウがどんなものなのかは説明されていません。この機能は配信者が自動広告を有効にしていれば動作するとのことです。



◆3：盛り上がった瞬間に広告オフ

ライブチャットがピークに達したとき、システムがそれを検知して視聴者全員の広告再生を一時停止します。YouTubeは「これにより、広告で中断されることなく、コミュニティ全体の勢いを保つことができます」と強調しました。





◆4：あらゆる画面に合わせて配信をカスタマイズする

画面サイズを変更したり、複数のストリームキーを利用したりできる機能が提供され、縦横両方の形式で完全に別の配信を同時に行うことが可能になります。今後はより高度なカスタマイズ機能が提供されるとのことです。



YouTubeのニール・モーハンCEOは「YouTubeのライブ配信は非常に重要な要素です。体験を向上させ、クリエイターがより多くのお金を稼げるように支援します」と伝えました。

