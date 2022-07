2022年07月26日 23時00分 ハードウェア

光ファイバーケーブルが世界的に不足し価格が16カ月で2倍以上に高騰



光ファイバーケーブルの価格は2021年に記録的な安値となっていたのですが、その後、データセンターやネットワークプロバイダーから大量の需要が発生。一方で供給が不足し、わずか16カ月で価格が2倍以上に高騰する事態となっています。



市場調査会社Cru Groupによると、2021年3月の光ファイバーケーブルの価格は1kmあたり3.70ドル(約505円)と記録的な安値でした。





しかし2022年前半だけで需要は前年比8.1%増となり、価格は2022年7月には6.30ドル(約860円)まで上昇しています。



値動きの原因は、需要に応えられるだけの光ファイバーケーブルの供給がないためです。パンデミックの影響により、素材の1つであるヘリウムの工場がロシアとアメリカで操業停止に陥り、供給不足によって価格が2年で135%まで上昇。同じく素材の1つ、四塩化ケイ素も最大で50%値上がりしています。



小規模事業者では、製品のリードタイムが20週間から1年以上にまで伸びているとのこと。



Financial Timesは、世界最大の光ファイバーケーブルメーカーであるコーニングのウェンデル・ウィークスCEOによる「しばらくは厳しい状況が続くでしょうが、きっと乗り切れるでしょう」という談話を伝えています。