ジャスミンの香りがクリームの甘みと絡む「伊右衛門カフェ ジャスミンティーラテ」を飲んでみた

・関連記事

グレープフルーツとレモンが爽やかなフルーツティー「キリン 午後の紅茶 季節のご褒美 FRUITS TEA シトラス」試飲レビュー - GIGAZINE



華やかで上品なバニラがすうっと溶けて後味爽やかなハーゲンダッツ「優雅に香るタヒチバニラ」を食べてみた - GIGAZINE



桃の甘酸っぱさと爽やかなのどごしでゴクゴクいける「カルピスソーダ コールドプレスピーチ」試飲レビュー - GIGAZINE



赤肉メロン&練乳で甘みが頭に突き刺さるマクドナルドの「北海道産メロン 練乳フラッペ」と「福岡県産いちご 練乳フラッペ」を飲んでみた - GIGAZINE

2022年07月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.