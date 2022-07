ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」のセキュリティアップデートの内容を開発チームが公開

by もさかえる もさかえる VRヘッドセットを使用してオンライン上にある仮想空間で世界中の人とコミュニケーションを取ったり自作のゲームをプレイしたりできるソーシャルVRプラットフォーム「 VRChat 」の開発チームが2022年7月25日付けで、将来的に展開する予定の「安全性とセキュリティの修正」について解説しています。 The VRChat Security Update — VRChat https://hello.vrchat.com/blog/vrchat-security-update ◆Easy Anti Cheatの実装 Easy Anti Cheat は、「フォートナイト」や「Gears of War」シリーズで知られるEpic Gamesが開発した不正対策ツールです。VRChatの開発チームは「Easy Anti Cheatは軽量で効果的であり、プライバシーを重視したアンチチートサービスです」と評価しています。 VRChatでは毎月何千人ものユーザーが「アカウントを盗まれた」と報告しているそうですが、その多くのケースはキーストロークを含めたさまざまな情報を秘密裏に記録するように改ざんされたクライアントを使っていることが原因とのこと。。改ざんされたクライアントの使用は、ユーザーにとって大きなリスクになるほか、運営側にも大きな負担となり、ゲーム全体のエクスペリエンスを下げてしまうことにつながります。Easy Anti Cheatは、こうした改ざんされたクライアントをブロックし、多くの問題を根本から解決するために導入されたと開発チームは解説しています。

2022年07月26日 21時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, セキュリティ, Posted by log1i_yk

