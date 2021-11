Google Chrome 96安定版がリリースされて「戻る」「進む」の動作が高速化・ただしTwitterやDiscordの表示に問題が発生するというバグ報告も

・関連記事

ChromeでRSSフィード機能が有効に - GIGAZINE



たった1文字のタイプミスで大量のChrome OSデバイスがログイン不可になってしまう - GIGAZINE



Googleが自社広告を不当に優先させたとして独占禁止法違反の疑いの「プロジェクト・バーナンキ」についてさらなる詳細が明らかに - GIGAZINE



GoogleはAMP以外の広告の読み込み時間に1秒の遅延を加えていた - GIGAZINE



人間の目で見抜けないURL偽装がフィッシング詐欺に悪用される可能性、Firefoxでの対策はコレ - GIGAZINE



Google Chrome 95安定版リリース、ユーザーの特定を避けるためのUser-Agent削減のテストが開始される - GIGAZINE

2021年11月17日 10時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.