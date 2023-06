2023年06月29日 11時14分 ネットサービス

マインクラフトの開発元のMojangがRedditの公式掲示板を閉鎖することを発表、API有料化に対する抗議のため

オンライン掲示板のRedditには、2023年4月に有料の新APIを発表して以降激しい批判が寄せられており、3時間にわたりRedditのサーバーがダウンするなど、さまざまな抗議活動が行われています。サンドボックス型ゲームの「マインクラフト」を開発するMojang Studiosは、有料APIの導入への抗議に対するRedditの対応を受けて、Reddit上のマインクラフト公式サブレディット「r/Minecraft」を閉鎖することを発表しました。



もともとマインクラフト公式サブレディットの「r/Minecraft」は、記事作成時点で約740万人の登録者を抱えるRedditで最大のコミュニティの1つでした。このサブレディットは、ゲームに関する議論だけでなく、技術的サポートや変更ログの確認にも非常に役立つ場所とされていました。





しかし、Redditが2023年4月にAPIの有料化を表明すると、モデレーターにとって必須となるサードパーティ製アプリが消滅しかねないという懸念から、7000以上のサブレディットが参加して抗議のための非公開化が行われました。



この流れを受けてMojang Studiosは現地時間2023年6月28日に、公式サブレディット内で「ご存知のように、Redditの経営陣は最近、多くのサブレディットでルールとモデレーションの変更につながる変更を導入しました。これらの変更により、もはやRedditは公式コンテンツを投稿したり、プレイヤーに紹介したりするのに適切な場所ではないと感じています」と述べ、公式サブレディットを閉鎖し、今後公式サブレディット内でMojang Studiosが新たに投稿することはないことを発表しました。



Mojang Studiosの投稿に対し、あるユーザーはMojang Studiosの決定は十分理解できると共感を示した上で、「今後ゲームの更新履歴を確認するのに適した場所はありますか?」と新しい交流の場の候補を募りました。Mojang Studiosは「皆さまからのすべてのフィードバックとディスカッションに感謝します」と述べ、今後マインクラフトに関するフィードバックを開発チームに伝えたい場合、にアクセスするか、公式SNSに問い合わせることを推奨しています。また、「今後、非公式のスレッドを作成することは大いに歓迎します」と述べています。