RedditがAPI有料化に伴う抗議の影響で3時間にわたってサーバーがダウン



オンライン掲示板のRedditは、2023年4月に有料の新APIを発表して以降、激しい批判が寄せられています。この抗議の一環として、7000件を超えるサブレディットが現地時間の2023年6月12日に非公開化されたところ、3時間にわたりRedditのサーバーがダウンするという事態に陥りました。



長らくAPIの無料提供を行ってきたRedditでしたが、2023年4月に高機能を必要とするサードパーティー製アプリの開発者向けに有料のプレミアムAPIを設定しました。5000万回のリクエストにつき1万2000ドル(約167万円)が必要なプレミアムAPIに対してRedditは「妥当な価格です」と主張しています。一方でクライアントアプリ「Apollo」の開発者であるクリスチャン・セリグ氏の概算では1年間で2000万ドル(約28億円)かかり、とてもアプリを維持できる料金設定ではないと指摘されていました。



その後、セリグ氏は「サービスの維持が困難」としてApolloのサービスを2023年6月30日に終了させることを発表しました。



こうした状況を受けて、Redditの一部サブレディットでは、抗議の意を示すためにサブレディットの一時的な非公開化が計画されていました。この計画は2023年6月12日から48時間にわたって実行され、6月14日になってもRedditに対応する様子が見られない場合、「これまでに構築したコミュニティと評判を、さらなる抗議活動のためのツールに使用します」と表明していました。



現地時間2023年6月12日に開始されたサブレディットの非公開化により、Redditのサーバーが不安定になり、現地時間の6月12日10時25分ごろからRedditのサーバーがダウンしました。サイトを読み込もうとすると、メインフィードに「申し訳ありません。このページの投稿を読み込めませんでした」と表示され、ホームページの読み込みが停止していたとのこと。



User reports indicate Reddit is having problems since 10:25 AM EDT. https://t.co/NEg73KPuYn RT if you're also having problems #Redditdown — Downdetector (@downdetector)



接続障害の報告などをまとめるDowndetectorによると、日本時間6月12日の23時頃から2時頃にかけて障害の報告数が急増しており、ピーク時には4万3000件超の報告が寄せられていたことがわかります。



Redditは障害の発生から23分後の10時58分に「コンテンツの読み込みに関する問題を認識しています。できるだけ早急に問題を解決できるように取り組んでいます」と報告しています。



Identified: We're aware of problems loading content and are working to resolve the issues as quickly as possible. https://t.co/nV9P6NLQuY — Reddit Status (@redditstatus)



Redditの広報担当者であるティム・ラスシュミット氏は海外メディアのTechCrunchに対し「かなりの数のサブレディットが非公開化したことで、安定性の問題がいくつか発生し、この問題の解決に取り組んでいます」と語っています。



障害の発生から3時間後となる2023年6月12日13時26分にサーバーの障害が改善したことをRedditは報告し「今後も状況を注意深く監視していきます」と述べています。



Monitoring: We're observing improvements across the site and expect issue to recover for most users. We will continue to closely monitor the situation. https://t.co/bIjTpiqJJw — Reddit Status (@redditstatus)



また、15時26分にRedditは「この問題は完全に解決されました。お待ちいただいてありがとうございます」と報告し、障害が解消されたことを明かしています。



Resolved: This incident has been resolved. Thank you for your patience. https://t.co/0tVQZKCaTv — Reddit Status (@redditstatus)



記事作成時点でも7975のサブレディットが抗議のための非公開化を行い、8304人のユーザーが抗議に参加することを表明しており、RedditのAPI有料化に対する抗議活動が行われています。