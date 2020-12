2020年12月16日 11時50分 ネットサービス

Gmailで多数のユーザーに著しい遅延が発生する不具合



2020年12月14日の夜にGoogleのサービスが全体的に利用できなくなる大規模障害が発生が発生。その後、サービスが全体が回復してからも障害が報告されていたGmailで、12月16日午前に2時間30分にわたり大多数のユーザーでメールが大幅に遅延したりエラーメッセージが表示されるなどの不具合が発生しました。



障害の内容は、Gmailにはアクセスできるものの、エラーメッセージが表示されたり、著しい遅延が発生したり、その他予期しない動作が発生するというもので、影響を受けるユーザー数は相当数に上りました。





Googleによれば、障害発生を確認したのは日本時間2020年12月16日6時29分で、7時44分には一部ユーザーにおいて復旧。8時51分に問題を解決したことが報告されています。



障害発生検知サービスのDowndetectorによると、障害発生の報告数は7時53分の231件をピークに下がってきていますが、Googleが問題解決を報告した9時台以降も障害発生が報告されています。



