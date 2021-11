2021年11月17日 10時35分 ネットサービス

SpotifyやDiscordなどがGoogleCloudダウンの影響で一時利用不可に



2021年11月16日、音楽配信サービスのSpotifyやコミュニケーションサービスのDiscordが一時サービス停止に陥りました。原因はGoogleのクラウドコンピューティングサービスであるGoogle Cloudのネットワークエラーだったと報告されています。



Google Cloud Status Dashboard

https://status.cloud.google.com/incidents/6PM5mNd43NbMqjCZ5REh





Spotify, Discord, and others are coming back online after a brief Google Cloud outage - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/16/22785599/google-cloud-outage-spotify-discord-snapchat-google-cloud



太平洋標準時11月16日10時10分(日本時間11月17日3時10分)、Google Cloudは「クラウドネットワークで問題が発生しており、ウェブページにアクセスするときに404エラーが発生する可能性があります」と報告しました。





最初の報告から1時間58分後、Google Cloudは問題解決を報告。「クラウドネットワークの問題は、影響を受ける全てのプロジェクトで解決されました。内部調査が完了次第、このインシデントの分析を公開します」と発表しました。



ユーザーからのサービス障害報告をまとめるトラッカーサイトであるDowndetectorを確認すると、Spotifyを始め、オンラインマーケットのEtsyやスマートフォンゲームのポケモンGOなどでも、同時刻に問題が発生していたことが分かります。この問題を取り上げた海外メディアのThe Vergeは「プロバイダーサービスは大規模なコンテンツの提供に役立ちますが、問題が発生した場合は多くのサービスが一度に停止してしまいます」と述べました。