2022年03月23日 10時49分 ネットサービス

Appleのサービスが2日連続でダウン、「App Store」や「Apple Music」が一時利用不可に



日本時間の2022年03月23日7時頃、Appleが提供する「App Store」や「Apple Music」といった各種サービスが停止し、約2時間にわたって利用できなくなりました。Appleは前日の22日にも同様の障害を経験しています。



Apple系ニュースサイトのAppleInsiderによると、日本時間の7時9分頃から、App Store、Apple Books、Apple Music、Apple Podcastsといったいくつかのサービスがダウンしたとのこと。さらに、天気やGame Center、icloud.comといったサービスで部分的なダウンもしくは速度低下が報告されていました。



その後8時28分頃にGame Centerやicloud.comが復活し、9時1分頃にすべてのサービスが復活したことが確認されています。Appleがシステム状況を報告しているページを確認すると、記事作成時点ですべてのサービスが利用可能であることが分かります。





この障害により、一部のユーザーがサービスにアクセスできなくなり、サインインや支払いといった処理を行えない状況だったと報告されています。ユーザーからの障害報告を集計するDowndetectorによると、7時26分頃から報告が増加し、ピーク時となる8時56分にはおよそ1250人が問題を報告していたことが分かります。





Appleは前日にもおよそ2時間にわたりサービスがダウンし、4000人近くがDowndetectorに報告を行っていました。この際、Bloombergは「Appleの小売店にも影響が出ており、従業員がAppleの内部サービスにアクセスできない状況だった」と伝えました。