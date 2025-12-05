2025年12月05日 17時58分 メモ

各種ウェブサイトやアプリで大規模障害発生中、Cloudflareが再度ダウンしDownDetectorすら落ちる



2025年12月5日17時59分時点で、多数のウェブサイトやアプリで接続障害が発生しています。Cloudflareが問題の発生を報告しています。



pixivにアクセスしてみた結果が以下。500エラーが出ており、サーバー側の問題であることが分かります。





Cloudflareの公式サイトも500エラー。





Cloudflareのステータスページには「Cloudflare DashboardとAPIで問題が発生した」と記されています。





各種ウェブサイトの死活状況をまとめているDownDetectorもダウン中。





ちなみに、DownDetectorの死活を監視するDownDetector’s Down Detectorでは「OK」と表示されています。うまく機能していないようです。





・2025年12月5日18時15分追記

日本時間の2025年12月5日18時12分にCloudflareが修正を実施しました。各種ウェブサイトにもアクセス可能になり始めています。

