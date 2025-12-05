2025年12月05日 17時00分 試食

モモ丸ごとをアイスで再現した「3Dフルーツアイス モモ」を食べてみた



本物のフルーツを再現した「3Dフルーツアイス」シリーズが、2025年12月1日から登場しています。このシリーズの1つ、「3Dフルーツアイス モモ」をコンビニで見かけたので買って食べてみました。



株式会社 Gold Star 新商品「３Ⅾフルーツアイス」販売開始のお知らせ | 株式会社ジェリービーンズグループのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000069992.html



これが「3Dフルーツアイス モモ」。





原材料にはもも濃縮果汁などが使われています。カロリーは1個あたり171kcalです。





フタを取ってみたところ。桃をかたどった特徴的なアイスがプラスチックの台座に乗せられていました。





台座の下からは木の棒が突き出ています。





台座から取り出してこんな感じに持って食べられます。





アイスの中身はこんな感じ。全体的に柔らかい食感で、しっかり桃の味がするのが特徴的。ちょっぴり酸味のある桃味で、滑らかな舌触りでした。





「3Dフルーツアイス モモ」の規模小売価格は税抜498円です。このほかに「3Ⅾフルーツアイスイチゴ」「3Dフルーツアイスレモン」「3Dフルーツアイスマンゴー」「3Dフルーツアイスブドウ」があり、価格はいずれも税抜498円です。



「3Dフルーツアイス モモ」と「3Dフルーツアイスマンゴー」はAmazon.co.jpでも取り扱われていましたが、第三者の出品者が販売しています。



Amazon.co.jp: 3D フルーツアイス 韓国 冷凍 モモ×マンゴー 2個セット : 食品・飲料・お酒

