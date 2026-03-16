2026年03月16日 17時00分 試食

井村屋「やわもちアイス ずんだもち味」は枝豆のつぶつぶ食感となめらかなアイスと弾力あるおもちが同時に楽しめる



井村屋の人気アイスブランド「やわもちアイス」シリーズに、季節限定の新味「やわもちアイス ずんだもち味」が2026年3月16日に登場しました。宮城県の郷土菓子として人気のずんだもちを再現するべく、ずんだアイス・ずんだあん・もちの3つを重ねて開発されたアイスだということで、実際に食べてみました。



やわもちアイス ずんだもち味 | 商品情報 | 井村屋株式会社

https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-yawa/zundamochi/



やわもちアイス ずんだもち味のパッケージはこんな感じ。





おもち・ずんだあん・ずんだアイスの3層構造になっているとのこと。





原材料はこんな感じ。生あんにはいんげん豆・えんどうが使われているほか、粗挽き枝豆や枝豆ペーストも入っています。





カロリーは1個当たり211kcalです。





フタを開けてみました。5個の白いおもちが、緑色のずんだあんに沈んでいます。





おもち1個分をざくっとすくってみたところ、おもちとずんだあんの下に薄い緑色をしたずんだアイスという3層構造が確認できました。食べてみると、いきなり枝豆の濃厚な風味が口いっぱいに広がります。もちもちとした弾力がありつつもやわらかなおもちに絡むずんだあんはややざらっとした舌触りで、その中につぶつぶした粗挽き枝豆が感じられます。おもちの弾力、ずんだあんと粗挽き枝豆の感触、そしてずんだアイスのなめらかな舌触りと、3パターンの食感がやさしい枝豆の風味と甘さを引き立たせてくれました。





やわもちアイス ずんだもち味は2026年3月2日(月)から全国のコンビニエンスストアで、3月16日(月)から全国のスーパーや量販店、井村屋ウェブショップで購入可能。Amazon.co.jpでも取り扱われていましたが、記事作成時点では24個セットで税込5280円(1個当たり220円)となっていました。



Amazon.co.jp: 井村屋 やわもちアイス ずんだもち味130ml×24個 : 食品・飲料・お酒

