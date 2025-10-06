2025年10月06日 17時00分 試食

マスカット大福っぽいおもち入りアイス「やわもちアイス パフェ マスカット」試食レビュー、マスカットソースと白こしあんのまったりした味がグッド



「あずきバー」や「やわもちアイス」などで知られる井村屋から、やわもちアイスシリーズの新フレーバー「やわもちアイス パフェ マスカット」が2025年10月6日(月)に登場しました。マスカット大福の味わいをイメージした見た目も華やかな5層構造のパフェアイスになっているとのことで、気になったので実際に食べてみました。



「やわもちアイス パフェ マスカット」季節限定発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社

https://www.imuraya.co.jp/news/2025/details465/



やわもちアイス パフェ マスカット | 商品情報 | 井村屋株式会社

https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-yawa/pmuscat/



「やわもちアイス パフェ マスカット」のパッケージはこんな感じ。





種類別は「ラクトアイス」で、原材料には砂糖・水あめ・乳製品・アロエシラップ漬け・生あん(いんげん豆、えんどう)・マスカット果汁・液卵・植物油脂・麦芽糖・もち粉・粉あめ・ショートニング・加糖卵黄・白玉粉・小麦粉・油脂加工品・乳等を主要原料とする食品・洋酒などが使われています。





カロリーは1個当たり251kcalです。





フタを開けると、鮮やかな薄緑色のアロエ入りマスカットソースや白こしあんが見えるほか、やわもちアイスシリーズでおなじみのおもちも5個入っていて、かなり豪華な見た目になっています。





スプーンを差し込んでみたところ、むにゅっとした感触が手に伝わってきました。





マスカットソースや白こしあん、おもちの部分をまとめて食べてみると、もっちりした白玉の食感と共にマスカットの上品な甘さが口の中に広がりました。それと合わせて白こしあんの和風のまったりした甘みが感じられる上に、アロエのシャクシャクしたみずみずしい食感やバニラアイスの風味も楽しめます。一口でいろいろな食感や味わいが楽しめる、非常にぜいたくなアイスになっているという印象です。





アイスを食べ進めると、底の方にはほんのりバターが香るケーキ生地も入っていました。「やわもちアイス パフェ マスカット」はアロエ入りマスカットソース・おもち・白こしあん・バニラアイス・ケーキ生地の5層構造となっており、まさにパフェのような満足感があるカップアイスに仕上がっていました。





「やわもちアイス パフェ マスカット」は2025年10月6日(月)から、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、通販サイトなどで購入可能。価格はオープン価格となっています。記事作成時点ではAmazon.co.jpで、24個セットが5380円(1個あたり約224円)プラス配送料で注文できました。



Amazon.co.jp: 【冷凍】やわもちアイス パフェマスカット120ml×24個いむらや : 食品・飲料・お酒

