2026年01月20日 11時40分 試食

クリーミーなミルクアイスにいちごの甘みと酸味が溶け込むハーゲンダッツの「クリスピーサンド贅沢いちごミルク」試食レビュー



ハーゲンダッツから2026年1月20日に生乳感あるミルクアイスクリームとストロベリーソースが合わさった「クリスピーサンド贅沢いちごミルク」が新登場しています。いちごとミルクのマリアージュが楽しめるような本格的な味わいになっているとのことなので、ハーゲンダッツから提供してもらったクリスピーサンド贅沢いちごミルクを早速食べてみました。



クリスピーサンド 贅沢いちごミルク｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/rich-strawberry-milk/



クリスピーサンド贅沢いちごミルクのパッケージ。





種類別はアイスクリームで、原材料にはホワイトチョコレートコーチングやクリーム、ストロベリーソースなどが含まれています。





1個当たりのカロリーは244kcal。





箱を開けて包装されたアイスを取り出します。





クリスピーサンド贅沢いちごミルクをお皿に出してみました。ウエハースは白っぽい色で、アイス部分はピンク色になっています。





カットして断面を見てみると、ピンク色の部分はパリッとしたいちごコーティングで、中のアイスは白いミルクアイスクリームです。アイスの中央付近には赤いストロベリーソースも発見。





クリスピーサンド贅沢いちごミルクを一口食べてみると、まずはハーゲンダッツらしいミルキーなアイスクリームの味が広がります。「生乳感あるコク深くすっきりとした後味」と公式サイトにあるように、コクのあるミルクの味わいが後味にもしっかり残る上質な味わいです。いちごコーティングはほんのりいちごの甘みがあるチョコレートという感じでミルクアイスクリームとマッチしており、食べ進めていると酸味のあるストロベリーソースが味わいにアクセントを与えてくれるため、じっくりと味わいたいのにぺろっと食べてしまうアイスになっていました。





クリスピーサンド贅沢いちごミルクは2026年1月20日発売で、希望小売価格は税込351円です。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文できるようになっており、6個セットが税込2680円となっていました。



Amazon.co.jp: ハーゲンダッツ クリスピーサンド 贅沢いちごミルク 60ml×6個 : 食品・飲料・お酒

