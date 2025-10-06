2025年10月06日 18時15分 ヘッドライン

2025年10月6日のヘッドラインニュース



スターバックスは2025年10月10日からハロウィンシーズンをスタートし、黒猫をモチーフにした「アサイーベリー フラペチーノ」を新発売します。同日には「アサイーベリー ゆずシトラス＆ティー」も新登場するほか、黒猫をモチーフにしたさまざまなグッズも展開します。



スターバックスのHalloweenがスタート！今年は“黒猫”が主役！？ ザクっと食感と甘酸っぱいアサイーベリーを楽しめるビバレッジなどが10月10日（金）より登場！ | スターバックス コーヒー ジャパン

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2026-5633.php







アサイーベリー フラペチーノは、アサイーにラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせたドリンクに、ブラッククランチを加えたクリームがトッピングされています。クリームには猫耳をモチーフにしたチョコレートが載せられ、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発された「ブラックショコラソース」がかけられています。「アサイー ベリー フラペチーノ」はTallサイズのみの提供で、持ち帰りは税込717円、店内で注文する場合は税込730円。





また、アサイーベリー ゆずシトラス＆ティーは、アサイーベリーベースの甘酸っぱさにブラックティーのまろやかな渋みを合わせたフルーツティー。カップの底にはゆずの香りが加えられたシトラス果肉があり、爽快感のある飲み口になっています。アサイーベリー ゆずシトラス＆ティーは持ち帰りの場合税込579円で、店内利用の場合は税込590円です。





そのほか、黒猫をモチーフにしたボトルやタンブラーなど、さまざまなグッズが展開されます。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

蚊はビールを飲む人が好き？ 科学者がフェス会場で調べてみた | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



イベリア収穫アリの異例の生存戦略が明らかに、女王が２種の子孫を産み分け - CNN.co.jp



ごくわずかな電力で動く指輪型無線マウスの開発に成功 ―日常空間でARグラスを目立たず半永久的に扱うコントローラに向けて―



英単語の練習、脳科学で最適なタイミングを探る―記憶定着は対話「前」、意思疎通の促進なら対話「後」の練習が効果的― | 東京大学 先端科学技術研究センター



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

決められた位置の手前で回送列車が停止か 田園都市線、再開見通せず：朝日新聞



18億円の取引を「すべて口頭で処理、メモもなし」 神宮外苑再開発で新宿区の言い分に不信感、住民訴訟に：東京新聞デジタル



「地下鉄サーフィン」中の事故か、１０代の少女２人が駅で死亡 米ＮＹ - CNN.co.jp



高市氏「皆様はワーク・ライフ・バランス大事に」 記者団に語りかけ | 毎日新聞



【速報】ワークライフバランス捨てると高市氏|47NEWS（よんななニュース）



【動画】自民党新総裁に高市早苗氏 185票、女性初 小泉進次郎氏156票 総裁選決選投票結果 - 産経ニュース



自民党新総裁に高市早苗氏、初の女性 小泉進次郎氏を29票差で破る | 毎日新聞



立憲民主党の辻元清美議員が高市新総裁に祝意のコメントを発表 対極の相手への態度に、反対派からも称賛が相次ぐ - Togetter [トゥギャッター]



みんなで大家さん配当遅延拡大 “北九州バナナ事業”実態は？「生産確認できず」



イスラエルが「グレタさん虐待」、拘束後に送還されたガザ支援船員証言 | ロイター



高市新総裁に「期待する」66％ JNN世論調査 | TBS NEWS DIG



回送列車は留置線に入る際、オーバーランを防止する信号が作動し、決められた停止位置より手前で止まった。見習い運転士はブレーキを解除して所定の位置まで進もうとしたが、衝突を避けるため周囲に異常を知らせる「防護無線」を受信したため、そのまま停止していた。

普通列車の運転士は、本来と違う位置で停止している回送列車に気づいて非常ブレーキをかけたが、間に合わず衝突したという。



“レンタカー取れない”が一転「大暴落！」 どうして投げ売り状態に？ “レンタカーバブル”がはじけた沖縄 | 乗りものニュース



「古い精神主義の復活」 高市氏「馬車馬」発言に過労死弁護団が抗議 | 毎日新聞



円相場 一時1ドル＝150円台に値下がり 高市氏が新総裁選出で | NHKニュース | 株価・為替、金融



名張６人死傷事故、シートベルトの「上から」着席か…警告消す目的？留め具は固定 : 読売新聞



高市新総裁で国民民主、連立の第1候補に 小泉氏に接近の維新は後退 [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）][国民民主党][日本維新の会]：朝日新聞



自民幹事長に鈴木俊一氏 麻生氏、副総裁再登板も―官房長官に木原稔氏起用案：時事ドットコム



外国人の技能労働者呼び込みへビザを新設、若者からは不満の声 中国(1/2) - CNN.co.jp



連立拡大、国民民主に傾斜 政策で親和性、麻生氏前向きか―自民・高市総裁：時事ドットコム



日経平均株価、上げ幅一時2100円超 初の4万7000円台 - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

リュウジさんが飲みの席で子供の頃食べていたパンの話をしたら「片親パンね」と言われた…「元は自虐ネタだが、他人に不用意に発していい言葉じゃない」 - Togetter [トゥギャッター]







リーダーには睡眠を取る義務がある - はてなの鴨澤



並走で3000円罰金など来年から自転車の取り締まりが強化される件について「当たり前」「歩道運転だけは許して」と賛否が - Togetter [トゥギャッター]



早朝、賃貸物件の天井からの水漏れで警報が鳴り響く→管理会社に電話するも上階の住人が潔癖症で入室拒否「これはキツイ」 - Togetter [トゥギャッター]



英検の試験会場で低学年の子が大号泣…無理して受験させる必要はあるのか「◯年生で英検◯級に合格」を自慢したいだけではないのかと苦言 - Togetter [トゥギャッター]



『こんなに薬を飲んでいるのに眠れません』と話す患者に入院してもらったらわかったこと「嘘ってわけじゃないんです」 - Togetter [トゥギャッター]





1日に僅か1〜2本だけ存在する、本来の運転区間を越えて運転される長距離列車ってなんかこう……いいよね…… — せっつ饅頭 (@Isesakiuser) 2025年10月5日



電車で座っていた席が「障がい者のお気に入りポジション」でひと悶着、怒られる・泣かれる・笑われるを全部一斉に体験した「こういう時の正解が全くわからない」 - Togetter [トゥギャッター]



発達障害や境界知能当事者、やっていない罪を着せられることがある→体験談が続々、更に供述弱者の存在を指摘する声 - Togetter [トゥギャッター]



超辛口塩鮭「ぼだっこ（激辛）」を取り寄せたので茶碗1杯の米でどれだけ食べられるか検証してみた→美しい即オチ2コマへ「ちょっと想像以上だった…」 - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

95%以上をLLMが実装。『みらいまる見え政治資金』を45日で完成させた、AIネイティブな開発手法についてご紹介｜Jun Ito



ネットで「素人がなに発信してんだ」か書きたい | Books&Apps



ブラウザ上でお手軽動画圧縮 | gihyo.jp



「子供が図書館で借りた本めちゃいい」数字やグラフに隠されたトリックを見抜くための教材『はじめてのデータリテラシー』が分かりやすい上に有益すぎる - Togetter [トゥギャッター]



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

食の軍師 WhiteCUL明 カリッと激戦！ 銀だこハイボール酒場の乱勃発！ - ニコニコ動画









【予告】東京初開催決定！DESIGNS 永野護デザイン展 - YouTube





『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールノンクレジットオープニング｜安野希世乃「アルゴリズム」 - YouTube





【IMAX期間限定上映・予告】『もののけ姫』4Kデジタルリマスター - YouTube





「伝説の少女」ほか 第1〜4章 | ふしぎ遊戯 | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube





『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』 冒頭7分映像 - YouTube





TVアニメ『神の庭付き楠木邸』キャラクターPV【播磨才賀(CV:梅原裕一郎)】｜2026年放送開始！ - YouTube





終末ツーリング WEB予告#01「箱根」｜2025年10月4日放送開始！ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信！ - YouTube





10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─ディーナ（cv.薄井友里）─ - YouTube





10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─ルファス・マファール（cv.小清水亜美）─ - YouTube





TVアニメ『#野生のラスボスが現れた！』ノンクレジットオープニング映像│#岸田教団&THE明星ロケッツ「レベルを上げて物理で殴る」 - YouTube





アニメ『ワンパンマン』第3期PV第2弾 | One-Punch Man Season 3 PV2 - YouTube





一撃でわかる！TVアニメ『ワンパンマン』第2期マジ振り返り！[English Sub] - YouTube





キャラクターお披露目PV：遊佐あかね｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』2026年4月放送 - YouTube





テレビアニメ『しゃばけ』ノンクレジットオープニング映像｜くじら「いのちのパレヱド」 - YouTube





TVアニメ『無限ガチャ』ノンクレジットオープニング｜丁「閃より雷や、更りや高き」 - YouTube





TVアニメOP映像「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」｜CHiCO with HoneyWorks「戦場の華」 - YouTube





TVアニメED映像「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」｜シユイ「インフェリア」 - YouTube





TVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」第2クールノンテロップOP映像／shallm - YouTube





TVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」第2クールノンテロップED映像／平手友梨奈 - YouTube





TVアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』ノンクレジットオープニング│VESPERBELL 『一閃』【10月6日 テレ東・BSフジ・アニマックスほかにて放送】#ステつよ - YouTube





TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」ノンクレジットオープニングムービー／MADKID「Mad Pulse」 - YouTube





アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールノンテロップOP映像｜10-FEET「スパートシンドローマー」 - YouTube





『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPノンクレジット映像／OPテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ／ヒロアカOP - YouTube





TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第2期 第2弾PV｜第2期2026年4月より放送開始！ - YouTube





『SPY×FAMILY』Season 3「ロイド過去編」PV／2025.10.11 23:00～ ON AIR - YouTube





TVアニメ『終末ツーリング』ノンクレジットエンディングムービー｜Myuk「グライド」 - YouTube





TVアニメ「らんま1/2」第2期 ノンクレジットエンディング｜にしな「パンダガール」 ／ "Ranma1/2" Season 2 Ending Movie - YouTube





【Lyric Video】SI-VIS 「MELODEA」｜ TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』」第1話劇中歌 - YouTube





『北斗の拳』ラオウ キャスト解禁PV!!｜“FIST OF THE NORTH STAR: HOKUTO NO KEN” Raoh Trailer - YouTube





＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』WEB CM【少年と少女篇（ロングver.）】 - YouTube





TVアニメ『羅小黒戦記』日本版エンディング映像〈第1話〉 | Aimer「Pastoral」 - YouTube





TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』ノンクレジットED映像 | ゆいにしお「Family」 - YouTube





TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』ノンクレジットOP映像 | 果歩「魔法」 - YouTube





TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』第1話「はじめまして」予告 - YouTube





TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』ノンクレジットオープニング映像｜「ドラマチック・オーバーレイ」ZAQ - YouTube





TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』ノンクレジットエンディング映像｜「ありふれてたい」花譜 - YouTube





本当に絵が上手い人ってブサイクと老人を描くのがうまい？老若男女描き分けられる漫画家といえば「これは浦沢直樹」「藤本タツキかな」 - Togetter [トゥギャッター]





Steam専用「PICO PARK:Classic Edtion(2016年)」は永久に無料だよ！https://t.co/MVs2BKQPeP



アプデして有料に戻そうとしたけど、有料から無料にしたら二度と有料に戻せないことを忘れてたよ！凹



この無料版を遊んで楽しかったらシリーズも遊んでみてね。これだけ10人で遊べるのも変だね凹… pic.twitter.com/FyxKH2ttWD — PICO PARK / ピコパーク (@picoparkgame) 2025年10月5日



江口寿史先生問題の著作権的視点からの考察（栗原潔） - エキスパート - Yahoo!ニュース



TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』ノンクレジットオープニング映像┋AVAM「シュガリー・ストーリー」 - YouTube





TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』ノンクレジットエンディング映像┋土岐隼一「希望光度」 - YouTube





『鳴潮』Ver2.7PV丨暗き潮に映る夜明け - YouTube





Football Manager 26｜戦術システム紹介映像 - YouTube





Nintendo Live 2025 TOKYO DAY2 ダイジェスト映像 - YouTube





Nintendo Live 2025 TOKYO DAY1 ダイジェスト映像 - YouTube





FINAL FANTASY XIV ORCHESTRA CONCERT 2025 -Eorzean Symphony- 告知PV - YouTube





【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『カタマリオンザドゥン』花海咲季 - YouTube









マチ★アソビ Vol.29 グルメハント | 特定非営利活動法人マチ★アソビ







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【ｉＲＯＮＮＡ発】大相撲 土俵の「女人禁制」私の解決策 太田房江氏（1/3ページ） - 産経ニュース



◆新商品（衣・食・住）

(PDFファイル)10月より「栄養訴求型生鮮野菜」3品を本格販売開始「高スルフォラファンブロッコリー」「高ケルセチン紫たまねぎ」「高 β-カロテンにんじん」新発売～“野菜の会社”として、栄養訴求を強化した生鮮野菜のラインナップを拡大～



『おさつバター＆クッキー』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Haagen-Dazs



昨年大好評だった花の香りの“ティーラテ”がより華やかになって今年も登場 スターバックス® チルドカップ「アールグレイブロッサムティーラテ」全国のセブン‐イレブンなどで10月14日（火）より期間限定発売 ― ラベンダーをはじめとした花やハーブの華やかな香りとやさしい甘さが織りなす、秋を彩る贅沢なアールグレイティーラテ ― | スターバックス コーヒー ジャパン



新感覚！ファミマの人気パンをひっくり返すと、クイニーアマン！？ 「オモテもウラもおいしいパン」を10月7日（火）より発売 デニッシュメロンパン・チーズケーキデニッシュ・アップルパイタルトの ウラ側をカリッとキャラメリゼ！

