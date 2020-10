テスラの電気自動車で走行中にルーフが吹っ飛ぶ事態が発生、被害者はイーロン・マスクに「なぜコンバーチブルだって言わなかったの？」とジョーク

イーロン・マスク氏が創設した電気自動車メーカー・テスラのモデルYは、2020年秋頃から納車がスタートしている同社の最新電気自動車です。そんな納車されたばかりのモデルYで高速道路を走行していたところ、ルーフが吹き飛んでしまったとユーザーが報告しています。



Tesla convertible? Model Y roof flies off while owners drive down California highway - The Verge

https://www.theverge.com/2020/10/5/21502379/tesla-modely-roof-flies-off-convertible-quality-issue



モデルYは空を見渡すことができるオールガラスルーフを採用しており、ルーフがガラス製というだけでなく、フロントガラスと一体になっているかのような見た目になっています。





そんなモデルYのルーフが吹き飛んだと報告しているのが、Twitterユーザーのナサニエル・ガリシア・チエンさん。チエンさんは「ねぇ、イーロン・マスクさん。なぜあなたは私たちにテスラがコンバーチブルを販売しているって言わなかったの?だって私の新車のモデルYのルーフが高速道路で吹っ飛んだんだもの」とツイートし、ルーフのなくなったモデルYで撮影したムービーを投稿しています。



Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L