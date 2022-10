Apple Watchが突如高温になり爆発する事態が発生、Appleはユーザーの口止めを試みる

2021年に発売された Apple Watch Series 7 を使用していたユーザーが、デバイスが突如高温になり、煙を上げて最終的に爆発したと報告しました。この件をAppleに連絡したところ、情報を誰にも話さないようにと口止めされたことも明かしています。 Apple Watch blows up and sends user to hospital - 9to5Mac https://9to5mac.com/2022/10/05/apple-watch-blows-up/ Apple関連メディアの9to5Macに匿名で情報提供したあるユーザーによると、ある日いつもよりかなり熱くなっているApple Watchに気づいたそうです。その後、Apple Watchの背面にひびが入り、watchOSから「温度が高いためシャットダウンする必要がある」という警告通知を受けたとのこと。このユーザーによると、Apple Watchは気温が華氏70度(摂氏約21度)をわずかに超える涼しい家の中に置いてあったそうです。 背面が割れたApple Watch

・関連記事

わずか4カ月でApple Watchのバッテリーがダメになり修理交換しようとしたら端末料金満額を支払わされた話 - GIGAZINE



Galaxy Note7爆発問題でサムスンが端末返送用に断熱ボックスを手配 - GIGAZINE



交換しても爆発するGalaxy Note7の販売と交換をサムスンが全面停止へ、使用中止を求めて全額返金対応を実施 - GIGAZINE



Samsungのフラッグシップ端末「Galaxy Note 7」で爆発が相次ぎ出荷延期に - GIGAZINE



リチウムイオンバッテリーの発火・爆発を防ぐ新たな電解質を研究者が考案 - GIGAZINE



2022年10月06日 10時23分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.