人気YouTuberがApple Watchにより命の危機から救われる



チャンネル登録者数36万5000人超の「3D Printing Nerd」というYouTubeチャンネルを運営するYouTuberのJoel Tellingさんが、Apple Watchにより命の危機から救われたことを自身のTwitterアカウント上で報告しています。



https://ww.9to5mac.com/2020/01/14/apple-watch-tachycardia-youtuber/



2020年1月13日、Tellingさんは突如Twitter上で「昨夜は楽しかった!これは心拍数が120BPMを記録した頻脈のため、救急救命室(ER)で検査を受ける私の写真です。心臓検査は楽しいです」とツイート。



Last night was fun. This is me in the ER because of tachycardia, with a pulse over 120bpm. Heart tests are fun. pic.twitter.com/rYR8Ctfqn4 — Joel Telling - 3D Printing Nerd (@joeltelling) 2020年1月13日



さらに、ERで検査を受けた理由として「自分のApple Watchが心拍数の上昇を通知したためです。私が手首につけているこの小さなデバイス(Apple Watch)は素晴らしいです」とツイート。ツイートと一緒に、10分以上心拍数が120BPMを超えていたことをユーザーに伝える通知のスクリーンショットが添付されています。



This is because my @Apple Watch notified me of an elevated heart rate. This little device I wear on my wrist is amazing. pic.twitter.com/DrL4xULQzV — Joel Telling - 3D Printing Nerd (@joeltelling) 2020年1月13日



続けて、「ありがたいことに、検査の結果は肺塞栓症ではありませんでした。自分の頻脈は最近の旅行からきたと思われるストレスと、脱水症状によるものだそうです。自分の血流にいくつかのバグが生じただけであるということと、心拍数が下がってきたことがわかり、とてもとてもありがたく思います」とツイート。



Thankfully, tests showed no pulmonary embolism, and no irregular heart electrical activity. Most likely this is from stress and dehydration from recent travel. Very VERY thankful to hear that because after a few bags of fluids, pulse was down. — Joel Telling - 3D Printing Nerd (@joeltelling) 2020年1月13日



さらに、「そして、私はERへ送り届け、その後、深夜2時に病院を出るまで私を待っていてくれた妻には信じられないほどの感謝を送りたいです」と、自身の妻に感謝の言葉を送っています。



HUGE THANKS to my incredible wife, who drove me to the ER and stayed with me until we left at 2am. She is a superstar, and as you can see here, covered in dog. pic.twitter.com/RBlKDCeOG4 — Joel Telling - 3D Printing Nerd (@joeltelling) 2020年1月13日



頻脈は安静時の心拍数が100BPMを超える状態を指し、緊急に医療機関の受診を行い、薬物による中和を行わなければ、人体に深刻な影響を及ぼすケースもあるという状態です。心不全や脳卒中、最悪の場合には死に至るケースもあります。2020年には既に、同じようにApple Watchの装着者が頻脈を検知してもらったという事例が報告されています。



Tellingさんの事例を報じたApple関連メディアの9to5Macは、「Apple Watchの受動的ヘルスモニタリング機能がどれだけ強力かを表している」と記しています。



なお、Apple Watchでは高心拍数もしくは低心拍数についての通知を受け取ることが可能。安静時に10分以上設定値を上回るもしくは下回る心拍数を計測し続けた場合、ユーザーに通知を送ります。この設定値はユーザー自身で変更することが可能で、Apple Watchアプリの「マイウォッチ」→「心臓」から設定できます。



