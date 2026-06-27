Nintendo Switch 2が発売から1年の累計販売台数でアメリカ歴代2位に
市場調査企業のCircanaが、アメリカにおける2026年5月の家庭用ゲーム機販売台数に関するレポートを発表しました。これによると、2025年6月に発売されたNintendo Switch 2は、発売から1年で累計販売台数590万台を達成しています。これはアメリカでの「家庭用ゲーム機の発売から12カ月の累計販売台数」で、歴代2位の数字です。
Xbox hits worst US sales month on record, PS5 drops 58%, as hardware prices soar | VGC
https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-hits-worst-us-sales-month-on-record-ps5-drops-58-as-hardware-prices-soar/
Switch 2 is the second fastest-selling console in US history, as PlayStation records its worst May in decades - and Xbox its worst May ever | Eurogamer.net
https://www.eurogamer.net/us-hardware-sales-may-2026-ps5-xbox-switch
Circanaによる2026年5月のゲームハードウェアレポートによると、同年同月のゲームハードウェアの売上は前年同月比で38％増の2億4900万ドル(約403億円)を記録しました。
これを支えたのはNintendo Switch 2の好調です。Nintendo Switch 2は2026年5月に最も多く売れた家庭用ゲーム機となりました。また、Nintendo Switch 2は発売から12カ月のアメリカでの累計販売台数が590万台に到達。この数字は、アメリカにおける「家庭用ゲーム機の発売から1年間の累計販売台数」で歴代2番目に多い数字です。なお、発売から1年間の累計販売台数で歴代1位となっているのは、ゲームボーイアドバンス(650万台)。
なお、Nintendo Switch 2は2025年にアメリカで最も売れたゲーム機となっていました。
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これに対して、2026年5月のPlayStation 5(PS5)の売上は前年同月比で43％減、販売台数は前年同月比で58％減となりました。PS5の不振の主な原因は2026年4月に実施された値上げであると指摘されており、前年同月比でPS5の販売価格は33％も値上げされています。
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なお、任天堂も2026年5月にNintendo Switch 2の値上げを発表しましたが、値上げが実施されたのは2026年5月25日からでした。
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一方、XBOXは2026年8月1日に値上げが実施されることが発表されたばかり。そのため、2026年5月におけるXBOXハードウェアの売上は前年同月比で7％増、販売台数は前年同月比で12％減です。ただし、Xbox Series X/Sの販売価格も前年同月比で22％上昇しています。PS5と比べると悪くない売上・販売台数のように見えますが、2026年5月のXBOXハードウェアの販売台数は、5月の販売台数記録としては過去最低だそうです。
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in ゲーム, Posted by logu_ii
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