2026年04月16日 10時34分 ゲーム

PlayStation 5がアメリカで爆発的な売上を記録、値上げ前の購入ラッシュか



調査会社の分析で、アメリカにおけるPlayStation 5の売り上げが2026年3月最終週に急増したことが分かりました。4月2日より実施される値上げの前に消費者が購入を決断したものだと考えられています。





Unsurprisingly, US weekly unit and $ sales of PlayStation 5 hardware reached 2026 highs during the week ending April 4th, as price increases loomed.



US spending on video game hardware for the week nearly doubled when compared to the same week a year ago.



Source: Circana Retail Tracking Service — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026年4月14日 21:21



PlayStation 5 sees massive sales spike in the US, beating 2026 records so far as eager consumers rush to beat RAM crisis price hikes | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/ps5-sales-spike-people-rush-to-beat-ai-driven-price-hikes



調査会社・Circanaのアナリストであるマット・ピスカテラ氏が共有したところによると、3月最終週のPlayStation 5の売り上げは2026年の週間売上高の中で最高値を記録し、前年同期と比較してもほぼ倍増するほどの爆発的成長を見せたとのこと。



3月27日にPlayStation 5および周辺機器の値上げ予告が発表されていたことから、ピスカテラ氏はこの売上高増加を「予想通り」と指摘しました。



27日の発表ではPlayStation 5シリーズおよびPlayStation Portal リモートプレーヤーの世界的な価格引き上げが発表されていて、日本では1万8000円前後、アメリカでは最大150ドル(約2万3800円)の値上げとなります。ソニーは値上げの理由を「世界的な厳しい経済環境の変化が長期化する状況であるため」としています。なお、日本語専用エディションの価格は据え置きとなります。



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ソニーが価格の引き上げを余儀なくされたのは、生成AIブームによって引き起こされた世界市場におけるハードウェア不足によるものである可能性が高く、またイランをめぐる紛争で中東周辺の資源流通に影響が出ていることも理由の1つではないかと考えられています。



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ハードウェアの不足は次世代機「PlayStation 6」の発売に影響するとの指摘もあります。



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