2026年03月30日 11時34分 ゲーム

PS5・PS5 Pro・PlayStation Portal リモートプレーヤーが全世界で値上げ、4月2日からPS5も約10万円になりゲーマーからは怒りの声



ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)がPlayStation 5(PS5)・PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)・PlayStation Portal リモートプレーヤーの希望小売価格を改定すると発表しました。値上げは2026年4月2日(木)から実施されます。



PS5®、PS5®ProおよびPlayStation Portal™ リモートプレーヤーの希望小売価格改定のお知らせ – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2026/03/27/20260327-ps5-price-update-o/





Sony is raising PS5 prices by $100 in April | The Verge

https://www.theverge.com/games/902224/sony-ps5-playstation-price-hike



Sony to hike PS5 prices by $100 as AI and Iran war push up memory chip costs | Technology | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/mar/27/sony-playstation-5-price-hike-ai-iran-war



Sony is raising PlayStation 5 prices again, this time by between $100 and $150 - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/03/sony-is-raising-playstation-5-prices-again-this-time-by-between-100-and-150/



PS5およびPlayStation Portal リモートプレーヤーの希望小売価格(税込)は以下の通りに変更されます。



◆日本

PS5：7万9980円→9万7980円

PS5 デジタル・エディション：7万2980円→8万9980円

PS5 Pro：11万9980円→13万7980円

PlayStation Portal リモートプレーヤー：3万4980円→3万9980円



なお、PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用の希望小売価格は税込5万5000円から変更ありません。



◆アメリカ

PS5：649.99ドル(約10万4000円)

PS5 デジタル・エディション：599.99ドル(約9万6000円)

PS5 Pro：899.99ドル(約14万4000円)

PlayStation Portal リモートプレーヤー：249.99ドル(約4万円)



◆イギリス

PS5：569.99ポンド(約12万800円)

PS5 デジタル・エディション：519.99ポンド(約11万200円)

PS5 Pro：789.99ポンド(約16万7500円)

PlayStation Portal リモートプレーヤー：219.99ポンド(約4万6600円)



◆ヨーロッパ

PS5：649.99ユーロ(約11万9600円)

PS5 デジタル・エディション：599.99ユーロ(約11万400円)

PS5 Pro：899.99ユーロ(約16万5700円)

PlayStation Portal リモートプレーヤー：249.99ユーロ(約4万6000円)





イギリスメディアのThe Guardianは、今回の値上げはカタールでのヘリウム生産が停止した影響であると報じています。



イランによる攻撃でカタールでのヘリウム生産が停止し世界中の半導体生産に影響が及ぶ可能性が指摘される - GIGAZINE





PS5の値上げを発表したPlayStation公式ブログのコメント欄では、「だからこそプラットフォームを支える看板タイトルが重要なんです。ゲーム機の価格は前世代のように時間とともに下がるのではなく上昇しているので、人々がPlayStationのハードウェアを購入するには、差別化ポイントが必要です」といったコメントや、「PS6がどれだけ高額になるのか想像もつきません」といったコメント、「君たち恥ずかしいよ。PS5の世代で君たちがやったことといえば、スタジオを閉鎖してあらゆるものの価格を上げたくらいです」といったコメント、「5年前のゲーム機の値段じゃない」といったコメントなど、辛辣なものばかりでした。



なお、値上げを実施しているのはPlayStationだけではありません。2025年にMicrosoftはXbox Series X/S本体およびXboxコントローラー、さらに一部の新作ゲームの値上げを発表。



MicrosoftがXbox Series S|Xの値上げを発表、アメリカではXbox Series Xがわずか半年で2万2000円の値上げに - GIGAZINE





任天堂も2025年8月にアメリカで値上げを実施しており、2026年5月からは新作ファーストパーティゲームのパッケージ版とダウンロード版で価格を変えると発表しています。



ついに任天堂が2026年5月からNintendo Switch 2専用の新作ファーストパーティゲームのパッケージ版とダウンロード版で価格を変えるとアメリカで発表 - GIGAZINE





この他、Kinectのように全身で操作できる家庭用ゲーム機・Nex Playgroundも、2026年4月から50ドル(約8000円)の値上げを実施予定です。



AI需要によるメモリの供給不足がテクノロジー業界全体でコストの高騰を引き起こしているため、今回のような値上げは仕方のないことと捉えられがちです。





なお、PlayStationはメモリ不足の影響で次世代機であるPS6の発売を延期することを検討しているという報道もあります。



「PlayStation 6」発売はAI需要によるメモリ不足の影響で2028年以降に延期か - GIGAZINE

