2020年11月26日 09時48分 ゲーム

ソニーがPS5は「ゲーム機としては過去最大のスタートを切った」とコメント



ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が開発・販売を行う次世代ゲーム機の「PlayStation 5(PS5)」は、日本・アメリカ・カナダ・メキシコ・オーストラリア・ニュージーランド・韓国では2020年11月12日に、欧州・中東・南米・アジア・南アフリカでは翌週の11月19日に発売となりました。そのPS5について、PlayStation公式のTwitterアカウントが「ゲーム機としては過去最大のスタートを切った」と明かしています。



PlayStation公式のTwitterアカウントは、2020年11月25日に「PS5のローンチをゲーム機としては過去最大のものにしてくださったすべてのゲーマーに感謝します。PS5の需要は前例のないものですが、PS5の在庫が年末までに小売店に補充されることを待ってください。あなたの地元の小売店にPS5が並ぶことを楽しみにお待ちください」とツイートし、PS5の販売がこれまでのゲーム機の中でも最大のスタートを切ることに成功したとアピールしています。





PlayStation公式はPS5の販売台数を明かしていませんが、2013年11月15日に発売されたPlayStation 4(PS4)の場合、同年12月初旬に全世界累計での販売台数が210万台に達したと発表しているため、この数字を超えることが期待されます。





なお、PS5の日本での初週販売台数は11万8000台で、PS4の初週販売台数(32万2083台)を大きく下回っています。これについて一部のメディアは「PS5の需要が少ないのではなく、供給が不足していることは明らか」と報じていました。



また、一般消費者ではなく転売屋グループが多くのPS5を確保しているとも報じられています。



PlayStation公式が年末までに小売店にPS5の在庫を補充してことを約束しているため、海外ゲームメディアのEurogamer.netは、PlayStation公式からのメッセージは「転売屋に対して圧力をかけるために出したもの」と指摘しています。