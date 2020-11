2020年11月19日 10時06分 ゲーム

PS5&Xbox Series Xの初週販売台数が明らかに、メディアからは「在庫不足に苦しんでいる」との指摘



2020年11月10日にMicrosoftの次世代ゲーム機である「Xbox Series X」、2020年11月12日にはソニーの次世代ゲーム機である「PlayStation 5(PS5)」がそれぞれ発売されました。さっそく日本における初週の販売台数をファミ通が報じており、PS5は発売から4日間で11万8000台、Xbox Series X/Sは発売から6日間で2万1000台を販売したことが明らかになっています。この販売台数の速報を受け、海外メディアはこぞって「PS5とXbox Series Xは初期の在庫不足に苦しんでいる」と報じています。



Bloombergは日本でのPS5とXbox Series Xの初週販売台数が、前モデルであるPS4(32万2083台)とXbox One(2万3562台)の初週販売台数を下回ったことを挙げ、どちらの次世代ゲーム機も深刻な供給不足に陥っていると指摘。この供給不足がホリデーシーズンにまで続くこととなれば、今後の販売台数の伸びに大きな影響を与えることになるだろうと指摘しています。



ソニーが最初に公開したPS5の生産台数予測では、ホリデーシーズンまでに少なくとも1000万台のPS5を出荷するとしていました。しかしその後、PS5の製造ラインで問題が生じたと報じられ、当初の計画から生産台数が400万台減少するのではと予想されたのですが、ソニーはこの報道を否定しています。しかし、実際に日本での初週販売台数が11万8000台だったことを受け、テクノロジーメディアのTechspotは「ソニーはPS5が不足することはないと言っていたが、それならばどうしてこんなにPS5を入手することが難しいのだろうか?日本では初週販売台数が11万8000台で完売となっており、すでに2021年まで購入することはできません」と指摘。ソニーは全世界でのPS5の販売台数を明らかにしていないため、この数字が明らかになるのは2021年第1四半期の財務報告のタイミングになると考えられますが、Techspotは現時点で「PS5の需要が少ないのではなく、供給が不足していることは明らかです。しかし、生産台数の低下が供給不足につながっているかどうかは不明です」と述べました。



ゲームメディアのKotakuはPS5とXbox Series X/Sの日本での初週販売台数を報じるのみで、供給不足などについては一切指摘していません。



TechRadarはPS5の販売台数がXbox Series Xの4倍以上を記録したと報じ、どちらのゲーム機も需要が供給を完全に上回っていると伝えています。また、日本でのXbox Series Xの販売台数はそれほど多くないように感じるものの、「ファミ通はXbox Series Xが売り切れたと報じている」と記しています。



ゲーム業界のニュースを取り扱うVG247は、PS5とXbox Series Xの販売台数を報じ、「日本でのゲーム機販売の大部分は任天堂が占めており、現在はNintendo Swtichが絶大な人気を誇っています。また、日本ではXboxが決して多くの販売台数を記録してこなかったという点も注目に値します。Microsoftはこれまでの数字をさらに大きく伸ばすことに執心していないようなので、2万1000台というXbox Series X/Sの日本での初週販売台数はそれほど悪い数字ではありません」と記しています。



ゲームメディアのGamingBoltは、「どちらの次世代ゲーム機も世界中の市場で供給の制限と在庫不足に直面しているため、ソニーもMicrosoftも大量の初期在庫を日本に送っていない可能性が高いです」と指摘し、発売から数週間あるいは数か月で販売台数がどのように推移していくかこの注目すべき点であるとしています。



テクノロジー系メディアのWccftechはPS5およびXbox Series Xの日本での初週販売台数の少なさについて、「これに新型コロナウイルスのパンデミックが続いていることが影響していることは明らかです」と報じました。



