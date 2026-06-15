2026年06月15日 21時00分 ネットサービス

MrBeastがYouTubeで登録者数5億人を突破した初のクリエイターに、世界のYouTubeチャンネルトップ10はコレ



MrBeastことジミー・ドナルドソン氏が、YouTubeで登録者数5億人に到達した初の個人クリエイターとなりました。



MrBeast becomes the first individual creator to reach 500 million YouTube subscribers - YouTube Blog

https://blog.youtube/creator-and-artist-stories/mrbeast-500-million-youtube-subscribers/





MrBeast Hits 500 Million Subscribers on YouTube

https://www.thewrap.com/media-platforms/tv/mrbeast-500-million-youtube-subscribers/



MrBeastは2012年に13歳で活動を始めたアメリカ人YouTuberで、投稿動画数は980本以上、総再生回数は1290億回以上に達する世界的に有名な人物です。





2022年11月にはYouTubeで最も登録者数の多い個人クリエイターとなり、その後2024年6月にはYouTube全体で最も登録者数の多いチャンネルとなりました。



2026年6月12日、MrBeastはチャンネル登録者数が5億人に達する瞬間をライブ配信しました。



500 Million Subscriber Livestream! - YouTube





チャンネル登録者数が5億人を突破した瞬間、MrBeastは紙吹雪をまいて祝い、「5億人もの登録者数を抱えているなんて信じられません。私は裕福な家庭で育ったわけじゃないんです。両親は軍人で、2008年の金融危機で破産してしまいました。このチャンネルを始めた頃は、機材を買うお金もありませんでした。マイクやパソコンを買うために、AdSenseの収益を貯めなければならなかったのです。今の私がいる場所は、本来ならありえない場所なんです。何かをマスターするには1万時間かかると言われていますが、1万時間では足りない、10万時間必要だと思います。私は動画制作に6万～7万時間を費やしてきました。夢を追いかけてください。きっとできます。このチャンネルを登録してくださっている皆さん一人ひとりに感謝します」とコメントしました。



YouTubeは公式ブログで「MrBeastとして世界的に知られるジミー・ドナルドソンが、YouTubeで個人クリエイターとして初めて登録者数5億人を達成し、歴史に名を刻みました」と紹介し、「MrBeast、おめでとうございます！YouTubeファンに次にどのような驚きを見せてくれるのか、私たちは楽しみにしています」と述べました。



なお、登録者数2位以下のチャンネルとその登録者数は以下の通りです。



2位：T-Series、3億1200万

3位：Cocomelon - Nursery Rhymes、2億100万

4位：SET India、1億8900万

5位：Vlad and Niki、1億5000万

6位：Stokes Twins、1億4000万

7位：Kids Diana Show、1億3800万

8位：김프로KIMPRO、1億3300万

9位：Like Nastya、1億3200万

10位：Zee Music Company、1億2200万



MrBeast Hits 500M YouTube Subs: First Channel to Reach Milestone | Streams Charts

https://streamscharts.com/news/mrbeasts-youtube-channel-reaches-500-million-subscribers

