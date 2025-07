YouTubeの2025年第2四半期の広告収入は前年同期比13％増の約1兆4300億円、Alphabet全体の売上高は前年同期比14％増の約14兆円に

Alphabet Q2 earnings call: CEO’s remarks https://blog.google/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q2-2025/ Alphabet beats earnings expectations, raises spending forecast https://www.cnbc.com/2025/07/23/alphabet-google-q2-earnings.html YouTube sees a rise in ad revenue to reach nearly $10 billion | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/23/youtube-sees-a-rise-in-ad-revenue-to-reach-nearly-10-billion/ Alphabetの2025年第2四半期の売上高は964億3000万ドルとなり、アナリストが予想していた940億ドル(約13兆7000億円)を上回りました。営業利益は前年同期比14%増の312億7100万ドル(約4兆5700億円)、純利益は前年同期比19%増の281億9600万ドル(約4兆1200億円)となっています。

2025年07月24日

