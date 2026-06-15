2026年06月15日 20時00分 メモ

イスラエル企業「BlackCore」がニューヨーク市議会選挙やスコットランドの選挙に介入した疑い



フランスの外国デジタル干渉監視・保護サービス「VIGINUM」は2026年6月11日に、フランス地方選挙への干渉が疑われているイスラエルの企業「BlackCore」が、ニューヨーク市とスコットランドの選挙への干渉したほか、アフリカのアンゴラやトーゴでも活動しているという疑いがあると発表しました。



Israeli firm BlackCore suspected of meddling in New York and Scotland votes, France says | Reuters

https://www.reuters.com/world/israeli-firm-blackcore-also-suspected-meddling-nyc-scotland-votes-french-2026-06-11/





フランスのローラン・ヌニェス内務大臣は2026年5月20日に、2026年3月のフランス地方選挙に関して、極左政党を標的とした外国勢力による干渉キャンペーンが行われていた疑いについて検察当局が調査を進めていることを明らかにしました。フランス当局によると、この干渉キャンペーンについて、少なくとも一部はイスラエルの企業・BlackCoreが関連していると疑われているとのこと。なお、2026年3月に投開票を迎えたスロベニア総選挙でもイスラエルの民間情報会社が選挙干渉をしたとスロベニア首相が非難しましたが、その際に関与が疑われた企業は「Black Cube」であり、今回問題視されているBlackCoreとは異なります。



そして、2026年6月11日にフランスのセバスチャン・ルコルニュ首相も登壇した記者会見で、VIGINUMの代表であるマルク＝アントワーヌ・ブリヤン氏は「技術的な調査の結果、BlackCoreが関連していると判明しました。この手口はフランスの地方選挙に限ったものではなく、アンゴラ、トーゴ、スコットランドの選挙、そして2025年のニューヨーク市議会選挙など、他の国や地域における外国勢力によるデジタル干渉工作にも用いられたようです」と報告しました。





一方で、ブリヤン氏は「我々の調査では、この外国からのデジタル干渉の背後にいるスポンサーを特定することはできなかった」と述べており、誰がBlackCoreにフランスへの干渉を依頼したのかは不明だと付け加えています。



また、VIGINUMはスコットランドのジョン・スウィニー首相を標的としたBlackCore関連のアカウントを検出したと述べました。実際に、スコットランド国民党デジタル部門責任者であるロス・コルクホーン氏は「5月の選挙期間中、同党のソーシャルメディアプラットフォームは、生成AIを利用しているとみられるボットアカウントから、前例のないレベルの否定的な反応やコメントにさらされた」と語っています。スウィニー首相はメディアの取材に対し「悪質な人物がスコットランド議会選挙に干渉しようとしているというこれらの報告は、非常に憂慮すべき事態です」とコメントしました。





2025年のニューヨーク市議会選挙については、BlackCoreの干渉が誰をどのような意図で標的にしたのかは明かされていません。ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、2025年のニューヨーク市議会選挙でニューヨーク市長に当選したゾーラン・マムダニ氏について「私はニューヨーク出身ですが、ネット上(特にReddit)で『マムダニは反ユダヤ主義者だ』という意見が滑稽なほど拡散された一方で、現実世界ではこれに匹敵するような反応は全く見られなかった」とSNS上の中傷キャンペーンがあった可能性を指摘するコメントが寄せられていました。



フランス政府はイスラエルに対し、BlackCoreの行動について説明を求めるとともに、キャンペーンの背後に誰がいたのかを突き止めるための協力を求めたとルコルニュ首相は説明しました。パリにあるイスラエル大使館は「イスラエルは、フランスの政治プロセスに、国レベルであれ地方レベルであれ、干渉する意図は一切ない」と声明で述べ、フランス側から連絡があったことを確認し、フランス側の調査結果の詳細を受け取ってから独自の調査を開始すると発表しています。

