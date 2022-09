ウクライナ難民を対象にした人身売買業者数十人を20カ国参加のハッカソンでユーロポールが特定

ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、多数のウクライナ難民が発生する中、難民の搾取を狙う人身売買の危険性が高まっています。これを受けて、欧州警察機構(ユーロポール)によって20カ国の警察当局が協力する ハッカソン が行われ、ウクライナ難民を対象に活動している人身売買業者やプラットフォームが特定されています。 20 countries spin a web to catch human traffickers during a hackathon | Europol https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/20-countries-spin-web-to-catch-human-traffickers-during-hackathon

2022年09月26日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

