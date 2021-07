PlayStation 5の全世界販売台数が歴代最速で1000万台を突破

PlayStationブランドを世に送り出すソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、2021年7月18日時点で PlayStation 5 (PS5)の全世界における販売台数が1000万台を突破したことを発表しました。 A New Milestone: SIE Sells 10 Million PlayStation 5 Consoles Globally – SIE Blog – English https://www.sie.com/en/blog/a-new-milestone-sie-sells-10-million-playstation-5-consoles-globally/ PlayStation 5 Surpasses 10 Million Units Sold, Remains the Fastest Selling Console in Sony Interactive Entertainment History | Business Wire https://www.businesswire.com/news/home/20210728005586/en/ PS5は2020年11月12日に発売されたソニーの据置型ゲーム機で、搭載されているカスタムSoCのCPU部分がAMDのZen 2アーキテクチャ採用の8コア・16スレッドで最大3.5GHzで駆動、GPUが最大2.23GHzで駆動し10.3TFLOPSを実現するAMD Radeonカスタムチップとなっていることで話題となりました。 「PlayStation 5(PS5)」の爆速動作の秘密を探るべく本体をバラバラに分解してみた - GIGAZINE

2021年07月29日 10時22分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

