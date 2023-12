PS5を累計5000万台販売したとソニーが発表、PS4とほぼ同じペースで2023年の販売台数はXboxの約3倍

2020年11月に発売されたソニーの家庭用ゲーム機「 PlayStation 5 (PS5)」の累計販売台数が5000万台を突破したことが、2023年12月20日に発表されました。海外メディアによると、PS5の販売ペースはPlayStation 4とほぼ同じとのこと。また、Microsoftの家庭用ゲーム機「 Xbox Series X 」や「Xbox Series S」の年間販売台数を2023年は約3倍上回ったことが報じられています。 PlayStation 5 Achieves Milestone of 50 Million Units Sold to Consumers - Sony Interactive Entertainment https://sonyinteractive.com/en/press-releases/2023/playstation-5-50-million-sold/

2023年12月21日 10時35分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1r_ut

