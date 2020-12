転売屋は85億円超をPS5や次世代グラフィックボードの転売で売り上げた可能性

・関連記事

AMDのZen 3アーキテクチャCPU「Ryzen 5000」シリーズがついに発売、Intelの第10世代Core i9との比較レビューが登場 - GIGAZINE



5万円台で8コア・16スレッドのZen 3 CPU「AMD Ryzen 7 5800X」のレビューが公開中 - GIGAZINE



NVIDIAがGeForce RTX 30シリーズを正式発表、最上位モデルは世界初の8K・60fpsゲーミングが可能に - GIGAZINE



Microsoftの次世代機「Xbox Series X」開封の儀、4K・120FPSを可能にする黒い直方体をじっくり観察してみた - GIGAZINE



「PlayStation 5」を実際に遊んでみたレビュー、4K HDRの美麗グラフィック&DualSenseのリアルな振動を楽しめる - GIGAZINE



2020年12月15日 10時56分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.