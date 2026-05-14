2026年05月14日 10時51分 映画

実写映画版「ゼルダの伝説」の公開日が前倒しに



任天堂の人気ゲームシリーズである「ゼルダの伝説」の実写映画の全世界劇場公開日が、2027年5月7日から2027年4月30日に前倒しされることが発表されました。



The Legend of Zelda movie just got a release date change, again

https://www.polygon.com/zelda-movie-2027-release-date-change-nintendo/



2023年11月、「ゼルダの伝説」の実写映画を企画していることが発表されました。発表したのは「ゼルダの伝説」シリーズの生みの親である宮本茂さんです。この時に発表されたのが、映画のプロデューサーを務めるのが宮本さんと、マーベル・スタジオの設立者で複数の大作映画のプロデューサーを歴任してきたアヴィ・アラッドさん、監督は「メイズ・ランナー」シリーズのウェス・ボールさんであるということ。そして、映画の制作費の50％以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが担当することでした。



任天堂が実写映画版「ゼルダの伝説」を企画していると発表 - GIGAZINE





その後、2025年3月末に実写映画版「ゼルダの伝説」の劇場公開日が2027年3月26日になることがアナウンスされました。映画テレビ産業連盟が運営する追跡サービスであるProduction Listから、実写映画版「ゼルダの伝説」は2025年11月から2026年4月までの期間にかけて、ニュージーランドで撮影される予定であることも判明。これに加えて、映画業界関係者のダニエル・リヒトマン氏は、実写映画版「ゼルダの伝説」が三部作になると明かしています。



任天堂の実写映画版「ゼルダの伝説」が2027年3月26日に公開、三部作が計画中でニュージーランドで撮影予定との報道 - GIGAZINE





その後、2025年6月になって宮本さんは任天堂の公式Ｘ(旧Twitter)アカウント経由で、劇場公開日が制作上の都合により2027年5月7日に変更されたことを発表していました。





そして2026年5月14日、宮本さんは再び任天堂の公式Xアカウント経由で実写映画版「ゼルダの伝説」の全世界劇場公開日が2027年5月7日から4月30日に前倒しされることになったことをアナウンスしました。





実写映画版「ゼルダの伝説」のゼルダ姫役はボー・ブラガソン、リンク役はベンジャミン・エヴァン・アインズワースです。正式タイトルは未発表となっています。

