実写映画版「ゼルダの伝説」の公開日が前倒しに
任天堂の人気ゲームシリーズである「ゼルダの伝説」の実写映画の全世界劇場公開日が、2027年5月7日から2027年4月30日に前倒しされることが発表されました。
The Legend of Zelda movie just got a release date change, again
https://www.polygon.com/zelda-movie-2027-release-date-change-nintendo/
2023年11月、「ゼルダの伝説」の実写映画を企画していることが発表されました。発表したのは「ゼルダの伝説」シリーズの生みの親である宮本茂さんです。この時に発表されたのが、映画のプロデューサーを務めるのが宮本さんと、マーベル・スタジオの設立者で複数の大作映画のプロデューサーを歴任してきたアヴィ・アラッドさん、監督は「メイズ・ランナー」シリーズのウェス・ボールさんであるということ。そして、映画の制作費の50％以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが担当することでした。
任天堂が実写映画版「ゼルダの伝説」を企画していると発表 - GIGAZINE
その後、2025年3月末に実写映画版「ゼルダの伝説」の劇場公開日が2027年3月26日になることがアナウンスされました。映画テレビ産業連盟が運営する追跡サービスであるProduction Listから、実写映画版「ゼルダの伝説」は2025年11月から2026年4月までの期間にかけて、ニュージーランドで撮影される予定であることも判明。これに加えて、映画業界関係者のダニエル・リヒトマン氏は、実写映画版「ゼルダの伝説」が三部作になると明かしています。
任天堂の実写映画版「ゼルダの伝説」が2027年3月26日に公開、三部作が計画中でニュージーランドで撮影予定との報道 - GIGAZINE
その後、2025年6月になって宮本さんは任天堂の公式Ｘ(旧Twitter)アカウント経由で、劇場公開日が制作上の都合により2027年5月7日に変更されたことを発表していました。
宮本です。「ゼルダの伝説」の実写映画は、制作上の都合により、全世界の劇場公開日を2027年5月7日に変更します。これまでお伝えしていたタイミングよりも、少し遅くなってしまいますが、十分な時間をとって、良いものに仕上げたいと思います。もう少しだけ時間をください。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 9, 2025
そして2026年5月14日、宮本さんは再び任天堂の公式Xアカウント経由で実写映画版「ゼルダの伝説」の全世界劇場公開日が2027年5月7日から4月30日に前倒しされることになったことをアナウンスしました。
宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました。一日でも早くみなさんにお届けできるよう、チームが一丸となって制作を進めています。公開まであと1年弱になりますが、もうしばらくお待ちください。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 13, 2026
実写映画版「ゼルダの伝説」のゼルダ姫役はボー・ブラガソン、リンク役はベンジャミン・エヴァン・アインズワースです。正式タイトルは未発表となっています。
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