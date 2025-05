2025年05月15日 10時38分 映画

劇場版マリオの続編のタイトルは「スーパーマリオワールド」か、公式が誤ってお漏らし



2023年に公開された「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の続編のタイトルが、近日公開予定の映画として、NBCユニバーサルの公式プレスリリースに記載された直後に削除されていたことがわかりました。



「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の制作および配給会社の親会社であるNBCユニバーサルは2025年5月13日に、創立100周年を迎える2026年までに公開されるさまざまな映画についてのプレスリリースを発表しました。





この際、封切り後にストリーミングサービスのPeacockで独占配信される予定の映画のリストに、「スーパーマリオワールド(Super Mario World)」が含まれていました。



Internet Archiveが提供しているWayback Machineで過去のプレスリリースを確認すると、「Super Mario World」の記述があることがわかります。





しかし、記事作成時点では「シュレック(Shrek)」や「ミニオンズ(Minions)」への言及とともに、「スーパーマリオワールド」の記述が削除されています。





「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」のエンドロール後のシーンには、スーパーファミンコン用ソフト「スーパーマリオワールド」に登場したヨッシーの卵が映っていたため、映画の続編のタイトルが「スーパーマリオワールド」だというのには説得力があると、この一件を報じたIT系ニュースサイトのThe Vergeは指摘しました。



「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の続編は2024年3月に発表され、2026年4月3日に公開予定で、前作に引き続きアーロン・ホーヴァス監督とマイケル・ジェレニック監督が制作を指揮します。また、2027年3月の公開に向けて、実写版「ゼルダの伝説」の制作も進められています。



