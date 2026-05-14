2026年05月14日 10時57分 ゲーム

XboxのCEOが「Xbox」なのか「XBOX」なのかを知るべくユーザーにアンケートを実施中、一体どちらが多数派なのか？



Microsoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOが、同社のゲームブランド・Xboxの表記が「Xbox」なのか「XBOX」なのかについて、ユーザーにアンケートを実施しています。海外ゲームメディアも「Xboxの表記がすべて大文字で表記すべきか否かについては意見が分かれていました」と報じました。



Xbox CEO Wants To Know If You Spell It "Xbox" Or "XBOX" - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/xbox-ceo-wants-to-know-if-you-spell-it-xbox-or-xbox/1100-6539930/



2026年5月14日、XboxのシャルマCEOは自身のX(旧Twitter)アカウントを更新して「Xbox or XBOX?」と投稿し、ユーザーにアンケートを実施しました。



Xbox or XBOX? — Asha (@asha_shar) May 13, 2026



記事作成時点でもアンケートには投票可能で、1万1460人がアンケートに回答しており、投票率は「Xbox」が35.8％、「XBOX」が64.2％でした。





なお、Xboxのロゴは「XBOX」に見えます。





一方、Xboxの公式Xアカウントである@Xboxの表記は「Xbox」です。





YouTubeのXbox公式チャンネルも表記は「Xbox」でした。





なお、シャルマCEOは長らくMicrosoftのゲーム部門の長を務めていたフィル・スペンサー氏の後任として、Microsoft GamingのCEOに就任した人物。就任直後から複数の改革を実施しています。



2026年4月にはXbox Game Pass Ultimateの大幅値下げを発表。



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さらに、Microsoftのゲーム部門の名称を「Microsoft Gaming」から「Xbox」に戻し、今後のXboxの方針についても発表しています。



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2026年5月には「コンソール版Copilotの開発を中止する」と発表しており、ユーザーからの反応は非常に好意的です。



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