2026年05月06日 10時34分 AI

XboxのCEOが「コンソール版Copilotの開発を中止する」と発表



Microsoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOが、MicrosoftのAIアシスタントである「Microsoft Copilot」が同社のゲーム機に搭載されることはないと発言しました。



Microsoft Copilot Will No Longer Come To Consoles, Says Xbox CEO - Game Informer

https://gameinformer.com/2026/05/05/microsoft-copilot-will-no-longer-come-to-consoles-says-xbox-ceo





Microsoftは2025年3月に、AIアシスタントのMicrosoft Copilotをゲームでも使えるようにする「Copilot for Gaming」(Gaming Copilot)を発表しました。Gaming CopilotはPC・モバイル(App Store、Google Play)・ROG Xbox Allyでベータ版として提供されています。



MicrosoftのXboxチームがゲームをアシストするAI「Copilot for Gaming」を発表、「ゲームで負けた理由の解説」や「マイクラ初心者向けのアドバイス」などをリアルタイムで実行可能 - GIGAZINE





さらに、2026年3月には「Gaming Copilot」が2026年中に現行のゲーム機であるXbox Series X/Sでも利用可能になると発表していました。



Xboxはゲーム向けAIアシスタントの「Gaming Copilot」を現行ゲーム機に搭載すると発表 - GIGAZINE





しかし、Microsoftは2026年4月末にXboxにおける大幅な方針転換を発表。これに合わせて、Microsoftのゲーム部門の名称は「Microsoft Gaming」から「Xbox」に戻りました。



Microsoftのゲーム部門の名称が「Microsoft Gaming」から「Xbox」に戻る、Xboxの新CEOが今後の方針についても言及 - GIGAZINE





Xboxの大胆な方針転換を主導するシャルマCEOは、X(旧Twitter)の自身のアカウントを更新して「Xboxはより迅速に動く必要があり、コミュニティとのつながりを深め、プレイヤーと開発者の両方にとっての摩擦を解消する必要があります。今日、私たちはXboxの構築に貢献したリーダーを昇進させ、同時に私たちを前進させるために新しい声を導入しました。このバランスは、ビジネスを軌道に乗せる上で重要です。このシフトの一環として、我々の目指す方向に合わない機能を段階的に廃止し始めます。その一環として、モバイル版のCopilotを縮小し、コンソール版Copilotの開発を停止します」と語り、コンソール版Copilot(Gaming Copilot)の開発中止を発表しました。



Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026



シャルマCEOがXboxのトップに就任したのは、前任のフィル・スペンサー氏とサラ・ボンド氏が退任した後の2026年2月です。シャルマCEOはゲーム業界での経験はなかったものの、Xbox復活のため尽力しています。



なお、シャルマCEOはXboxのCEOに就任する前はMicrosoftのCoreAI部門で社長を務めていたため、「シャルマCEOがXboxとAIの統合を進めるのでは？」という懸念を抱く人も少なくありませんでした。そのため、今回の発表に対するユーザーからの反応は非常に好意的です。



Great moves. Also remove the gimmicky rewards program. It’s so cringe to be playing games and constantly getting notified of reward points to claim. It doesn’t feel like an Xbox, it feels like scam rewards program. Even if you opt out of rewards online, the stuff still pops up,… — Skylerity (@skylerity) May 5, 2026