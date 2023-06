2023年06月12日 11時12分 ゲーム

MicrosoftがNVIDIAのGeForce NOWでPC Game Passのタイトルをプレイできるようにすると発表



Microsoftのゲームブランド「Xbox」では、ライブラリ内のゲームをプレイし放題になる有料サブスクリプションプランの「Xbox Game Pass」を提供しており、これにはWindows PCでもゲームがプレイし放題になるPC Game Passというプランも存在します。このPC Game Passでプレイできるタイトルが、NVIDIAのクラウドゲーミングプラットフォームであるGeForce NOWでもプレイ可能になることが発表されました。



Xbox’s Bright Future, and How We’ll Get There - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2023/06/11/xbox-bright-future-and-how-well-get-there/





Microsoft is bringing PC Game Pass to Nvidia’s GeForce Now service - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/11/23757313/microsoft-xbox-pc-game-pass-nvidia-geforce-now



Xbox関連情報を公開するMicrosoft公式ブログのひとつであるXbox Wireによると、Xboxの月間アクティブユーザー数と月間アクティブデバイス数は新記録を達成しており、プラットフォームは順調に成長を続けているそうです。また、2023年第1四半期(1~3月)にはPC Game PassでPCゲームをプレイする人口が前年比で46%増加しました。さらに、Xbox Game Passの収益は2023年第1四半期時点で10億ドル(約1400億円)近くに達しており、ゲーム関連のサブスクリプションサービスとしては圧倒的人気を誇っています。





Xboxはファーストパーティーゲームの開発・運営に尽力しており、The Elder Scrolls Online、Sea of​​ Thieves、マインクラフト、Forzaといったタイトルは合計で月間1億5000万人もの月間アクティブユーザーを抱えています。



それだけでなく、Xboxは新しいファーストパーティーゲームの開発にも取り組んでおり、「我々の目標は年間で、少なくとも4つのファーストパーティーゲームをリリースすること」と説明しています。実際、Xboxは2023年6月12日にXbox向けの新作タイトルを発表する「Xbox Games Showcase」を配信しており、この中で最新情報が発表されたFable、Clockwork Revolution、Senua's Saga: Hellblade II、Starfieldといったタイトルは、Xboxの「野心的なファーストパーティーゲーム」の一例てあり、発売日からXbox Game Passでもプレイできるようになる予定です。



SHOWCASE で公開された全タイトルが Xbox と PC に登場します!#XboxShowcase pic.twitter.com/gTKqitl5oL — Xbox Japan (@Xbox_JP)



これに加え、Xboxは現地時間の6月11日に開催した非公開のメディア向けブリーフィングの中で、NVIDIAのクラウドゲーミングサービスであるGeForce NOWからPC Game Passにアクセスできるようになることを明かしました。Microsoftはこの計画について、Xbox Wire上で「低スペックPCやMac、Chromebook、モバイルデバイス、テレビといったデバイスからも、PC Game Passのタイトルをプレイすることが可能となります」と説明しています。



今後数カ月以内にGeForce NOWでPC Game Passのタイトルがプレイ可能になるとのことですが、詳細なリリース時期は明かされていません。しかし、海外メディアのThe Vergeは「NVIDIAは以前、GeForce NOWでのMicrosoft Storeサポートについて『今後数か月以内に利用可能になる』と述べていたため、GeForce NOWでPC Game Passが登場するまで、それほど長く待つ必要はないかもしれません」と報じています。



Microsoftは独自のクラウドゲーミングサービスであるXbox Cloud Gamingを提供しているため、GeForce NOWからPC Game Passにアクセス可能となる利点は薄いと感じる人もいるかもしれません。しかし、The VergeはGeForce NOWの新プランとして2023年1月に登場したGeForce NOW Ultimateでは最大4K・120fpsあるいは1080p・240fpsでのゲームプレイが可能となっており、「GeForce NOW Ultimateのパフォーマンスは、Microsoftが提供する独自のクラウドゲーミングサービスであるXbox Cloud Gamingよりもはるかにパフォーマンス面および遅延の点で優れている」と指摘しています。



NVIDIAのクラウドゲームサービス「GeForce NOW Ultimate」の海外レビューまとめ、ゲーミングPC不要で最大4K・120fpsのプレイが可能 - GIGAZINE





なお、今回の動きはMicrosoftがActivision Blizzardの買収を成立させるためにNVIDIAと結んだ、「GeForce NOWにXboxのゲームを提供するという10年間にもおよぶ契約」の一部であることは明らかとThe Vergeは指摘しています。



MicrosoftがActivision Blizzard買収を成立させるため任天堂&NVIDIAにXboxのゲームを10年間にわたり提供する契約を結ぶ - GIGAZINE